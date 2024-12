Fall um gestohlenen Hund: Haftbefehl gegen Daniel Sturridge erlassen

Gegen den ehemaligen Stürmer Daniel Sturridge ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der Grund: Der frühere Profi des FC Liverpool hätte vor einem Ger...

Gegen den ehemaligen Stürmer Daniel Sturridge ist ein Haftbefehl erlassen worden. Der Grund: Der frühere Profi des FC Liverpool hätte vor einem Gericht in Los Angeles erscheinen sollen, tat dies aber nicht.

In dem Fall geht es um einen Geldstreit mit dem Rapper Foster Washington, der behauptet, eine entscheidende Rolle bei der Wiedervereinigung von Sturridge mit seinem gestohlenen Hund gespielt zu haben. Der 34-jährige Ex-Fußballer hatte öffentlich eine Belohnung für die Rückkehr seines geliebten Zwergspitz im Juli 2019 ausgesetzt.

Foster Washington, ein amerikanischer Rapper, der unter dem Namen Killa Fame bekannt ist, behauptete, Sturridge mit seinem Hund wiedervereinigt zu haben. Allerdings kam es zu Streitigkeiten, weil er die versprochene Belohnung nicht erhielt. Washington sah sich deshalb dazu veranlasst, eine Zivilklage gegen Sturridge einzureichen. Im Dezember 2021 verdonnerte ein Gericht in Los Angeles den früheren englischen Nationalspieler zur Zahlung von 30.000 Dollar (28.435 Euro) an Washington.

Sturridge war deshalb zu einer "Schuldnerprüfung" vor Gericht geladen worden, um Fragen zu seiner finanziellen Situation zu klären. Der Fußballer erschien jedoch nicht, und aus den von Mail Sport veröffentlichten Gerichtsdokumenten geht hervor, dass deshalb gegen ihn ein Haftbefehl ausgestellt wurde.

Washington gibt an, mehr als 10.000 Dollar für Anwaltskosten ausgegeben zu haben und sagte gegenüber Mail Sport: "Für mich ist das eine Frage des Prinzips. Er hat mir das Geld versprochen. Es ist eine beträchtliche Summe, die das Leben meiner Familie verändern könnte. Er glaubt, er stehe über dem Gesetz. Er denkt, weil er reich ist, muss er nicht auf das reagieren, was vor sich geht. Deshalb musste ich beim Richter einen Haftbefehl erwirken, damit er das Geld bezahlt."

Washingtons Anwalt kritisiert Daniel Sturridge

In der Zwischenzeit äußerte sich Thomas Scully, Washingtons Anwalt, sehr kritisch über Sturridge. "Viele Leute beschließen einfach, Klagen zu ignorieren, aus welchen Gründen auch immer, und oft kommen sie damit durch, weil sie kein Geld haben. Aber es scheint nicht so, dass Daniel Sturridge damit durchkommen kann. Er hat das Geld", sagte er: "Er hat einfach keine Lust, zu zahlen. Er hat wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass er den kalifornischen Gerichten verpflichtet ist, und so wird er es wahrscheinlich weiterhin ignorieren. Aber ich habe einige andere Instrumente im kalifornischen Zivilprozess und werde weiter versuchen, sie zu nutzen. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ich gebe sicher noch nicht auf."

Sturridge hatte sich bereits im Dezember 2021 in den sozialen Medien zu dem Vorfall geäußert.

"Nur um euch die Wahrheit zu Weihnachten mitzuteilen. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der meinen Hund gefunden hat, und ihm eine Belohnung gezahlt, über die er sich ebenso gefreut hat wie ich, um meinen Hund zurückzubekommen, weil er gestohlen wurde", schrieb er auf Twitter: "Andere Leute versuchen, davon zu profitieren. Nochmals vielen Dank an den jungen Mann. Ich bin sehr dankbar, dass Lucci wieder bei unserer Familie ist."

Der Stürmer spielte in der Premier League für Manchester City, Chelsea und Liverpool, bevor er seine Karriere in Australien bei Perth Glory beendete.