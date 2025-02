Gladbach vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream

Eintracht Frankfurt gastiert in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach. SPOX verrät Euch, wer das Topspiel live überträgt.

Am heutigen Samstag, den 8. Februar, begegnen sich im Bundesliga-Topspiel Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Die Gäste aus Frankfurt warten seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg, in der Bundesliga gab es zuletzt zwei Unentschieden. Gladbach dürfte nach zwei Siegen in Serie mit breiter Brust auftreten. Das Topspiel am 21. Spieltag verspricht einiges an Brisanz. Anstoß im Borussia-Park in Mönchengladbach ist um 18.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Gladbach vs Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream:

Das Topspiel am heutigen Samstag seht Ihr live und exklusiv nur bei Sky!

Gladbach vs. Eintracht Frankfurt seht Ihr auf folgenden Sendern beim Pay-TV-Anbieter: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 HD

Bereits eine Stunde vor Anpfiff, um 17.30 Uhr, startet Sky mit der Vorberichterstattung. Wolff Fuss kommentiert das Spiel zusammen mit Experte Lothar Matthäus.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW einzuschalten.

Gladbach vs Eintracht Frankfurt heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 21

Datum: 8. Februar 2025

Uhrzeit: 18.30 Uhr

Ort: Borussia-Park (Mönchengladbach)

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

Gladbach vs Eintracht Frankfurt heute live: Die Tabelle