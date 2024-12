Der Vorlauf des Krachers Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München in der Champions League ist von der Frage geprägt, ob Mauro Icardi für Gala ant...

Der Vorlauf des Krachers Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München in der Champions League ist von der Frage geprägt, ob Mauro Icardi für Gala antreten kann. Hier bekommt Ihr alle Informationen zu den offiziellen Aufstellungen von Gala und dem FCB.

Am 3. Gruppenspieltag der Champions League ist der FC Bayern München zu Gast bei Galatasaray Istanbul. Das Duell am heutigen Dienstag (24. Oktober) in der Gruppe A wird um 18.45 Uhr im Rams Park in Istanbul angepfiffen.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: Kann Mauro Icardi spielen?

Mauro Icardi spielt eine starke Saison bei Galatasaray und erzielte erst am vergangenen Samstag beide Tore beim 2:1 seines Klubs gegen Besiktas, er stand die ganze Partie über auf dem Rasen. Anschließend stellte sich jedoch offenbar heraus, dass er bei einem Zusammenprall eine Sehnenverletzung erlitten habe, wie MRT-Untersuchungen ergeben hätten. Sein Status für das Duell gegen den FC Bayern war zunächst noch unklar, doch jetzt steht fest: Icardi kann spielen.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: Was plant Thomas Tuchel?

Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss derweil auf Serge Gnabry (Armbruch), Leon Goretzka (Mittelhandbruch), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss) und Dayot Upamecano (Muskelverletzung) verzichten. Zudem wurde Manuel Neuer nicht für den Kader berücksichtigt, er soll erst am Samstag in der Bundesliga zum Einsatz kommen.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: So spielen Gala und FCB in der Champions League

Tuchel setzt im Champions-League-Spiel des FC Bayern in Istanbul gegen Galatasaray von Beginn an auf Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger. Davon abgesehen ergibt sich die Aufstellung der Münchner angesichts der Personalprobleme von selbst. Konrad Laimer besetzt nach dem Ausfall von Leon Goretzka die Position im Mittelfeld neben Joshua Kimmich, davor erhält Jamal Musiala den Vorzug vor Thomas Müller, der zunächst auf der Bank sitzt.

Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Karatas - Ayhan, Torreira, Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: Gala vs. FCB im TV und Livestream

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München wird heute nicht live im Free-TV gezeigt.

Amazon Prime Video hat sich die Rechte an der Partie gesichert und überträgt das Duell live und exklusiv in voller Länge im Livestream. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 18 Uhr, Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute. Um live dabei zu sein, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement bei dem Streamingdienst oder Ihr nutzt den kostenlosen ersten Monat.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: So spielen Gala und FCB in der Champions League - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München, offizielle Aufstellungen: Gala vs. FCB im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder wollt, ist der SPOX-Liveticker die perfekte Alternative für Euch!

Hier geht es zum Liveticker Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München.

Champions League: Die Gruppe A vor dem 3. Spieltag im Überblick