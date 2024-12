In der Champions League trifft der FC Bayern München heute auf Galatasaray Istanbul. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr da...

In der Champions League trifft der FC Bayern München heute auf Galatasaray Istanbul. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Europapokalspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 24. Oktober, kommt es am 3. Gruppenspieltag der Champions League zum Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München. Die Begegnung in der Gruppe A startet um 18.45 Uhr im Rams Park in Istanbul.

Der FC Bayern München weist in der Champions League weiterhin eine makellose Bilanz auf. Gegen Manchester United und den FC Kopenhagen holte die Mannschaft von Thomas Tuchel je zwei knappe Siege. Mit sechs Punkten liegen die Bayern damit an der Spitze der Gruppe A. Sichert sich der FC Bayern München heute den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel?

Auch Galatasaray Istanbul ist in der Gruppe A bislang noch ungeschlagen. Die Istanbuler und der FC Kopenhagen trennten sich am 1. Gruppenspieltag 2:2. Einen knappen Erfolg gab es für Gala anschließend gegen Manchester United. Mit einem Sieg am heutigen Tag würde Galatasaray Istanbul am FC Bayern München in der Gruppe vorbeiziehen und die Tabellenspitze übernehmen.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Champions League: Gala vs. FCB im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Galatasaray Istanbul: Muslera - Boey, D. Sanchez, Bardakci, Angelino - Ayhan, Torreira - Tete, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

FC Bayern München: Ulreich - Laimer, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Kimmich - Coman, Musiala, T. Müller, L. Sané - Kane

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Champions League: Gala vs. FCB im TV und Livestream

Das Champions-League-Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München wird am heutigen Tag nicht live im TV gezeigt. Die Übertragungsrechte an der Partie hält nämlich der Streamingdienst Amazon Prime Video. Amazon Prime Video überträgt die Partie jedoch live und in voller Länge im Livestream.

Der Streamingdienst startet heute um 18 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Kommentiert wird die Partie am Abend von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes. Ihr benötigt ein Amazon-Prime-Video-Abo, um die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München im Livestream sehen zu können. Dieses könnt Ihr kostenpflichtig buchen oder einen Monat lang gratis testen.

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Champions League: Gala vs. FCB im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 3. Gruppenspieltag

Champions League, 3. Gruppenspieltag Partie: Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Galatasaray Istanbul vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Champions League: Gala vs. FCB im Liveticker

SPOX verfolgt das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Bayern München heute für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Europapokalpartie. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League: Die Gruppe A im Überblick