FIFA kippt Regel: FC Bayern und BVB profitieren im kommenden Sommer

Die FIFA setzt im kommenden Sommer die Abstellungspflicht für Länderspiele zu Gunsten der Klub-WM außer Kraft.

Somit können der FC Bayern München und Borussia Dortmund bei der aufgeblähten Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) mit ihren Bestbesetzungen antreten.

Leidtragende sind die Nationalmannschaften: Zeitgleich mit der Klub-WM finden nämlich unter anderem der nordamerikanische Gold Cup sowie die U21-EM statt.

Spieler wie Alphonso Davies (Kanada), Giovanni Reyna (USA) oder Karim Adeyemi (Deutschland U21) kommen sowohl für Teilnahmen an der Klub-WM mit ihren Vereinen als auch an den Nationalmannschafts-Turnieren mit ihren Verbänden in Frage.

Diese Regelung gilt zunächst aber nur für die anstehende Klub-WM und nicht für weitere Ausgaben des alle vier Jahre geplanten Turniers.