In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Am heutigen Freitagabend, dem 14. März, kommt es zum Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96. Loris Karius steht seit zwei Spielen als Nummer eins im Tor des FC Schalke und prompt folgten zwei Siege. Die Königsblauen haben sich dadurch in eine ruhigere Tabellenregion vorgearbeitet und belegen aktuell den elften Platz.

Die Gäste aus Hannover haben bereits neunmal unentschieden gespielt, allein siebenmal in den vergangenen acht Partien. Wenn die Mannschaft von André Breitenreiter noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden möchte, ist ein Sieg heute Pflicht! Der Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen erfolgt planmäßig um 18.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream?

Die kompletten Übertragungsrechte der 2. Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky!

Die heutige Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und Hannover 96 seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD. Die Übertragung beginnt um 18.00 Uhr, kommentiert wird das Ganze von Oliver Seidler.

Wer kein Tor verpassen möchte, kann auf die Konferenz von Sky zurückgreifen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Top Event könnt Ihr darauf zurückgreifen.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel über SkyGo oder WOW zu verfolgen.

Grundvoraussetzung für alle Optionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

FC Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. Hannover 96

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 14. März 2025

14. März 2025 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

FC Schalke 04 vs. Hannover 96 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 26. Spieltag