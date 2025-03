Der FC Liverpool bekommt es heute in der Champions League mit PSG zu tun. SPOX verrät Euch, wer das Achtelfinalrückspiel live überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 11. März, kommt es in der Champions League zum Duell zwischen dem FC Liverpool und PSG. Das Achtelfinalrückspiel startet um 21.00 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool. Ziehen die Liverpooler nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel heute ins Viertelfinale der Königsklasse ein?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Liverpool vs. PSG, Champions League Achtelfinale heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Rückspiel im TV und Livestream?

DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und PSG heute exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 20.45 Uhr. Tom Kirsten kommentiert das Spiel für den Pay-TV-Sender, Benny Lauth fungiert als Experte. DAZN überträgt das Champions-League-Rückspiel alternativ in der Konferenz, die Ihr auf DAZN 2 findet.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit, die Partie zwischen dem FC Liverpool und PSG live und in voller Läge im Livestream zu sehen. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App. Dort wird am Abend auch die Champions-League-Konferenz übertragen.

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain: Liveticker bei SPOX

SPOX verfolgt das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und PSG heute für Euch im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Den Liveticker des Spiels findet Ihr auf der SPOX-Seite.

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. PSG

Wettbewerb: Champions League

Spielrunde: Achtelfinale

Datum: 11. März

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Anfield Stadium, Liverpool TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain heute live: Die Champions League Achtelfinalrückspiele im Überblick