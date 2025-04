Wer überträgt das Premier-League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Everton am Mittwoch? Hier die Antwort.

Derbytime in der Premier League: Tabellenführer FC Liverpool empfängt am heutigen Mittwoch, den 2. April, den FC Everton. Das Merseyside Derby wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Anfield Stadium in Liverpool.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Liverpool vs. Everton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Merseyside in der englischen Woche der Premier League im TV und Livestream?

Nachdem die Übertragungsrechte für die Premier League auch in dieser Saison bei Sky liegen, ist es auch der PayTV-Sender, der für die Übertragung des Merseyside Derbys verantwortlich ist. Auf dem Sender Sky Sport Premier League HD beginnt um 20.50 Uhr die Vorberichterstattung. Joachim Hebel kümmert sich um den Kommentar.

Wer die Partie im Livestream bei Sky verfolgen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf den Streamingdienst WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

FC Liverpool vs. Everton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Merseyside in der englischen Woche der Premier League im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. FC Everton

Wettbewerb: Premier League

Spieltag: 30

Datum: 2. April 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Liverpool, Anfield Stadium

TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

FC Liverpool vs. Everton heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Merseyside in der englischen Woche der Premier League im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 30. Spieltag