FC Ingolstadt vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Wer überträgt das Deutschland 3 Liga Spiel zwischen Ingolstadt und Unterhaching am Sonntag um 16.30 Uhr? Das erfährt Ihr hier.

Heute, 26. Januar, muss die SpVgg Unterhaching um 16.30 Uhr auswärts in Ingolstadt ran. Die Vorzeichen könnten für die beiden Teams nicht verschiedener sein. Der FC Ingolstadt ist seit vier Spielen unbesiegt und möchte im Rennen um den Aufstieg Punkte gut machen. Unterhaching dagegen steht auf dem letzten Tabellenplatz, man ist seit mittlerweile 16 Spielen sieglos. Das letzte Mal konnte man am 1. September 2024 drei Punkte holen, damals ging es zu Hause gegen RW Essen, die Mannschaft um Trainer Heiko Herrlich braucht also ganz dringend Punkte

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ingolstadt vs. Unterhaching heute live im TV und Livestream:

MagentaSport ist das zuhause der 3. Liga und auch Ingolstadt gegen Unterhaching findet Ihr hier im Programm. Die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Spielbeginn um 16.15 Uhr, sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Für beides ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Ingolstadt vs. Unterhaching heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: FC Ingolstadt vs. SpVgg Unterhaching

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 21

Datum: 26. Januar 2025

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Ort: Audi Sportpark (Ingolstadt)

V & Livestream: MagentaSport

Ingolstadt vs. Unterhaching heute live: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag