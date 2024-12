Der FC Bayern München ist im Rahmen des DFB-Pokals zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Wie Ihr das Zweitrundenspiel live im Free-TV und Livestream verf...

Der FC Bayern München ist im Rahmen des DFB-Pokals zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Wie Ihr das Zweitrundenspiel live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Erst am vergangenen Samstag deklassierte der FC Bayern München in der Bundesliga den SV Darmstadt 98 mit 8:0. Am heutigen Mittwoch, ist der deutsche Rekordmeister nun wieder im Einsatz, diesmal nicht in der Liga, sondern im DFB-Pokal, wo in der 2. Runde der Gegner Saarbrücken heißt.

Die Partie gegen den Drittligisten geht um 20.45 Uhr los, gespielt wird im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

FC Bayern München: Wo läuft Saarbrücken vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Es bestehen mehrere Optionen, wie Ihr das Pokalspiel live verfolgen könnt. Zum einen kümmert sich die ARD um die Übertragung der Partie im Free-TV und parallel dazu um den kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Zum anderen ist auch Sky mit der Übertragung beauftragt worden. Nur ist diese Option kostenpflichtig.

Das Einzelspiel ist bei Sky Sport 2 (HD) zu sehen, wo Kai Dittmann das Spielgeschehen kommentiert. Die Pokalkonferenz, die auch die Parallelspiele beinhaltet, wird dagegen bei drei Sendern angeboten: Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 (HD).

Wer das Einzelspiel oder die Konferenz im Livestream bei Sky sehen möchte, benötigt ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

FC Bayern München: Wo läuft Saarbrücken vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Wir bei SPOX stellen zum Spiel einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr das gesamte Spielgeschehen mitlesen könnt.

Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

FC Bayern München: Wo läuft Saarbrücken vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1 FC Saarbrücken vs. FC Bayern München

1 FC Saarbrücken vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Ort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Ludwigsparkstadion (Saarbrücken) Datum: 01. November 2023

01. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, ARD

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick