Spitzenreiter Bayern München empfängt das abstiegsbedrohte Bochum. Wo Ihr die Partie verfolgen könnt, lest Ihr in diesem Artikel.

Die Bayern stehen unangefochten an der Tabellenspitze und feierten unter der Woche auch noch einen Statement-Sieg gegen Leverkusen. Am heutigen Samstag, 8. März, kommt der VfL Bochum in die Allianz Arena. Die Mannschaft von Dieter Hecking steht am Relegationsplatz, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf Kiel. Wird die Begegnung eine klare Sache oder kann Bochum den Bayern ein Bein stellen?

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Um die Bundesliga am Samstag verfolgen zu können, braucht Ihr ein Sky-Abo. Der Countdown zur Konferenz, die Ihr bei Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 empfängt, startet schon um 14 Uhr mit den Vorberichten. Die Moderation übernimmt Britta Hofmann, Didi Hamann ist als Experte im Einsatz. Das Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD.

Den kostenpflichtigen Stream gibt es wie gewohnt in der App Sky Go und bei WOW.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Einen Liveticker findet Ihr natürlich wie gewohnt auf unserer Website, klickt dafür einfach auf diesen Link.

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Bayern München vs. VfL Bochum

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 8. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky Go

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. VfL Bochum heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 25. Spieltag