Zur zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt der 1. FC Saarbrücken heute den deutschen Rekordmeister Bayern München. Doch wo wird das Spiel überhaupt live im TV und Stream übertragen? Hier bekommt Ihr die Antworten.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs. FCB live im TV und Livestream?

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, um heute beim Pokalspiel zwischen Saarbrücken und dem FC Bayern live mit dabei zu sein. Zum einen bietet die ARD die Begegnung live im frei empfangbaren Fernsehen an. Die Vorberichte werden ab 20.15 Uhr gesendet, Esther Sedlaczek übernimmt dafür die Rolle des Moderatoren, Experte ist Bastian Schweinsteiger. Die ARD ist zudem auch für die Übertragung im kostenlosen Livestream verantwortlich.

Zum anderen lässt sich die Begegnung aber auch bei Sky live verfolgen. Beim Pay-TV-Sender liegen weiterhin die Übertragungsrechte am DFB-Pokal, weswegen Ihr bei Sky Sport 2 (HD) die Übertragung zum Duell vorfindet. Kai Dittmann übernimmt dafür den Kommentar.

Was Sky im TV überträgt, ist zudem auch im Livestream zu sehen. Für diesen braucht Ihr einen kostenpflichtigen Zugang in Form eines SkyGo-Abonnements oder in Form von WOW.

DFB-Pokal, 2. Runde: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Im Free-TV werden insgesamt zwei Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals übertragen:

Datum Heim Auswärts Anpfiff Übertragung Di., 31.10. 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 20.45 Uhr ZDF Mi., 01.11. 1. FC Saarbrücken FC Bayern München 20.45 Uhr ARD

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Saarbrücken vs. FCB live im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX die Pokal-Begegnung zwischen Saarbrücken und Bayern live mit. So verpasst Ihr nichts vom Geschehen auf dem Platz.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und den FC Bayern München.

Saarbrücken vs. FC Bayern München heute live: Die Voraussichtlichen Aufstellungen

Saarbrücken: Schreiber - Thoelke, Zeitz, Uaferro - Boeder, Gaus - Kerber, Sontheimer - Rabihic - Naifi, Brünker

Schreiber - Thoelke, Zeitz, Uaferro - Boeder, Gaus - Kerber, Sontheimer - Rabihic - Naifi, Brünker Bayern: Neuer - Mazraoui, de Ligt, M.-J. Kim, Davies - Laimer, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Tel - Choupo-Moting

Saarbrücken vs. FC Bayern München heute live: Die Infos zur Partie

Begegnung: 1 FC Saarbrücken vs. FC Bayern München

1 FC Saarbrücken vs. FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Ort: Ludwigsparkstadion (Saarbrücken)

Ludwigsparkstadion (Saarbrücken) Datum: 01. November 2023

01. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr TV: Sky, ARD

Livestream: SkyGo, WOW, ARD

Liveticker: SPOX

