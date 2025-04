"Es war schrecklich": Ex-Trainer kritisiert Umgang beim FC Barcelona

Henrik Larsson hat den FC Barcelona für den Umgang mit Ex-Trainer Ronald Koeman bei dessen Entlassung kritisiert.

"Es war schrecklich, wie Koeman entlassen wurde", sagte der Schwede im Gespräch mit dem englischen Guardian. Koeman übernahm 2020 den Cheftrainer-Posten bei den Katalanen, musste aufgrund anhaltender Erfolglosigkeit aber nur etwas mehr als ein Jahr später wieder seine Koffer packen.

Larsson war unter dem Niederländer als Co-Trainer angestellt und wurde zusammen mit diesem freigestellt. Seitdem ist der Schwede vereinslos, auf die Trainerbank möchte er aber nicht noch einmal zurückkehren.

"Die Anforderungen sind so hoch. Ich habe das Spiel satt, weil es jetzt mehr denn je ums Geld geht. Das habe ich gefühlt, als ich in Barcelona Trainer war. Ich wollte noch einmal überprüfen, was ich ohnehin schon wusste", so Larsson.

Koeman heuerte nach seinem Barça-Engagement zum zweiten Mal als Nationalcoach der Niederlande an. Die Elftal wird er auch bei der Europameisterschaft 2024 betreuen.