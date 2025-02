Erzgebirge Aue vs. SpVgg Unterhaching heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

In der 3. Liga kommt es heute zum Duell zwischen Erzgebirge Aue und der SpVgg Unterhaching. SPOX verrät Euch, wer die Partie live zeigt.

Am heutigen Samstag, den 22. Februar, treffen in der 3. Liga Erzgebirge Aue und die SpVgg Unterhaching aufeinander. Die Partie am 25. Spieltag beginnt um 14.00 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Erzgebirge Aue vs. Unterhaching heute live im TV und Livestream:

MagentaSport zeigt heute die Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und SpVgg Unterhaching live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 13.45 Uhr. So sieht das MagentaSport-Team heute aus:

Kommentar: Lenny Leonhardt

Lenny Leonhardt Moderation: Hannes Jakobi

Den Livestream des Senders findet Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de. Alternativ könnt Ihr das Drittligaspiel heute im Einzelstream auf OneFootball verfolgen.

Erzgebirge Aue vs. Unterhaching heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Erzgebirge Aue vs. SpVgg Unterhaching

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 25

Datum: 22. Februar

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Erzgebirgsstadion, Aue

Erzgebirgsstadion, Aue TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

