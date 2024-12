"Er ist an der ersten Mannschaft sehr nah dran": Christoph Freund lobt Top-Talent des FC Bayern München

Sportdirektor Christoph Freund vom FC Bayern München hat Top-Talent Adam Aznou gelobt und ihm eine Zukunft bei den Profis in Aussicht gestellt.

"Adam ist ein außergewöhnlicher Spieler. Seine Entwicklung in den letzten fünf, sechs Monaten war richtig, richtig gut. Bei uns steht er ganz weit oben auf dem Zettel", lobte Freund bei Sky. "Es fehlt nicht viel. Alle wissen, dass er sehr viel mitbringt und sehr weit ist. Er ist an der ersten Mannschaft sehr nah dran. Die Trainer sind sehr happy mit ihm."

Der 18-jährige Linksverteidiger trainiert regelmäßig bei den Profis mit, spielt aktuell aber noch für die Reserve in der Regionalliga. Beim 2:1-Auftaktsieg des FC Bayern in der Youth League gegen Dinamo Zagreb traf Aznou als Kapitän zum 1:0. Gerüchten zufolge hatte er im Sommer eine Olympia-Teilnahme mit Marokko auf Bitte von Profitrainer Vincent Kompany abgesagt.

In der zurückliegenden Länderspielphase holte Aznou sein Debüt für Marokko nach - im A-Nationalteam. Anschließend erzählte er in einem Interview mit dem X-User Lionstalk, der über die marokkanische Nationalmannschaft berichtet: "Ich möchte in dieser Saison Minuten bei der ersten Mannschaft sammeln und um einen Platz im Team kämpfen. Außerdem möchte ich mich dafür physisch noch weiterentwickeln."

Bereits ab kommenden Sommer könnte Aznou eine wichtige Rolle bei den Profis des FC Bayern spielen. Dann läuft der Vertrag von Alphonso Davies aus, der Linksverteidiger wird mit einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Als möglicher Nachfolge-Kandidat gilt aber auch Théo Hernández von der AC Milan.