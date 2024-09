FC Bayern München, News und Gerüchte: Top-Talent oder Top-Transfer? Heiße Kandidaten auf Davies-Nachfolge

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Manuel Neuer verpasst Training nach CL-Verletzung

Am Dienstagabend musste Manuel Neuer in der Champions League zur Pause verletzt ausgewechselt werden. Was als Vorsichtsmaßnahme dargestellt wurde, könnte doch längere Folgen haben. Wie die Bild berichtet verpasste der Stammkeeper nämlich am Donnerstag das Training des FC Bayern in Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen.

Eigentlich war Neuer nicht davon ausgegangen, Probleme zu bekommen. "Ich bin gestürzt und da war die Statik etwas dahin. Und dann habe ich ein paar Bälle geschlagen und es hat hereingestochen in den Oberschenkel. Aber es ist nichts Gravierendes, eine Kleinigkeit", beschrieb der Ex-Nationaltorhüter seine Verletzung und bestätigte, dass er wohl gegen Bremen einsatzbereit sein wird: "Davon gehe ich aus." Es ist unklar, ob die Trainingsabwesenheit diesen Status nun verändert hat.