Am heutigem Abend duellieren sich am 8. Spieltag der EM-Qualifikation England und Italien. Doch wer zeigt / überträgt das Länderspiel live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag, den 17. Oktober, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen England und Italien. Der Klassiker startet am Abend um 20.45 Uhr. Als Austragungsort des EM-Qualifikationsspiels dient das Wembley Stadium in London.

Das absolute Spitzenspiel am 8. Spieltag der EM-Qualifikation bestreiten heute England und Italien. Die beiden Teams liegen in der Gruppe C aktuell auf den ersten beiden Plätzen. Mit 13 Zählern nach fünf Spielen liegen die Engländer mit drei Punkten vor den heutigen Gästen aus Italien. Die Italiener können mit einem Sieg also mit dem Team von Gareth Southgate gleichziehen.

Am 1. Spieltag der EM-Qualifikation bestritten die beiden Nationen ihr Hinspiel in der Gruppe C. Die Engländer behielten auswärts Dank der Treffer von Declan Rice und Harry Kane die Oberhand. Gelingt Italien am Abend im Wembley Stadium die Revanche?

England vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: EM-Qualifikation, 8. Spieltag

EM-Qualifikation, 8. Spieltag Duell: England vs. Italien

England vs. Italien Datum: 17. Oktober

17. Oktober Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Wembley Stadium, London

Wembley Stadium, London Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN , RTL+, OneFootball

, Liveticker: SPOX

England vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream?

Gleich drei Sender zeigen am heutigen Abend das Duell zwischen England und Italien live und in voller Länge im TV oder im Livestream. Im TV überträgt DAZN das EM-Qualifikationsspiel exklusiv. Auf DAZN 1 startet die Übertragung der Partie um 20.35. Uli Hebel kommentiert das Spiel für DAZN, als Experte fungiert Christian Bernhard.

Alternativ könnt Ihr als DAZN-Kunden die Partie auch im Livestream in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser verfolgen. DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen gleich drei Abo-Paketen. Mit DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports seht Ihr heute die Partie zwischen England und Italien. Hier findet Ihr alle Infos zu den DAZN-Paketen.

getty

Im Livestream überträgt zudem RTL heute das EM-Qualifikationsduell. Der Privatsender zeigt das Länderspiel ab 20.10 Uhr auf seinem kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+.

Zu guter Letzt könnt Ihr das heutige Spitzenspiel auf OneFootball live verfolgen. OneFootball bietet Euch die Option die Übertragung von DAZN als Einzelstream zu erwerben.

England vs. Italien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM Qualifikation im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen England und Italien heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

EM Qualifikation: Die Gruppe C im Überblick