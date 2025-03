England startet in die WM-Qualifikation und trifft dabei auf Albanien. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV verfolgen könnt.

Am heutigen Freitag, den 21. März, trifft England in der WM-Qualifikation auf Albanien - und das mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Der ehemalige Trainer vom FC Bayern und Borussia Dortmund gibt sein Debüt als Nationaltrainer der "Three Lions". Der Anstoß im Wembley Stadium erfolgt um 20.45 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

England vs. Albanien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im TV und Livestream?

Das WM-Quali-Spiel England vs. Albanien wird nicht im Free-TV übertragen. Dafür zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN die Begegnung live im Stream. Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr, Andreas Renner kommentiert.

Um DAZN empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

England vs. Albanien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: England vs. Albanien

Wettbewerb: WM Qualifikation

WM Qualifikation Spieltag: 1

1 Datum: 21. März 2025

21. März 2025 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Wembley Stadium (London)

Wembley Stadium (London) TV & Livestream: DAZN

England vs. Albanien heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation im TV und Livestream? - Die Gruppe K im Überblick