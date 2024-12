EM-Qualifikation: Italien hat alles in der eigenen Hand, Polen scheitert, Harry Kane netzt auch für England

Italien hält im Rennen um ein EM-Ticket nach einem verdienten Sieg alle Trümpfe in der Hand - Albanien sowie Dänemark sind dagegen bereits am Ziel ...

Italien hält im Rennen um ein EM-Ticket nach einem verdienten Sieg alle Trümpfe in der Hand - Albanien sowie Dänemark sind dagegen bereits am Ziel und bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland dabei. Während sich Titelverteidiger Italien durch ein 5:2 (3:0) gegen Nordmazedonien fürs Quali-Finale am Montag in Leverkusen gegen die Ukraine in Position brachte, verpassten Robert Lewandowskis Polen die direkte Qualifikation.

In Rom sorgte Matteo Darmian (17.) für die frühe Führung der Italiener, die sich in dieser Phase auch einen verschossenen Elfmeter von Jorginho (40.) leisten konnten. Federico Chiesa (41., 45.+3) sorgte vor der Pause vermeintlich für klare Verhältnisse. Doch der eingewechselte Jani Atanasov (52., 74.) verkürzte mit einem Doppelpack und ließ die Italiener zittern. Giacomo Raspadori (82.) und Stephan El Shaarawy (90.+3) erlösten den zweimaligen Europameister.

Derweil muss Polen auf den Umweg über die Play-offs hoffen. In Warschau gegen Tschechien erreichten die Gastgeber nur ein 1:1 (1:0) und beenden die Gruppe bestenfalls auf Rang drei, Lewandowski ging dabei leer aus. Nach Jakub Piotrowskis (38.) Führung gelang Tomas Soucek (49.) der Ausgleich für die Tschechen, die ihr Ticket zum Greifen nah haben und es sich durch ein Remis am Montag gegen Verfolger Moldau sichern können. In Gruppe E hatte sich zuvor Albanien zum zweiten Mal nach 2016 für eine EM qualifiziert. Dafür genügte dem Team des brasilianischen Trainers Sylvinho ein 1:1 (1:0) in Moldau.

Dänemark gewann das Spitzenspiel in Gruppe H gegen Slowenien auch dank eines Treffers des Wolfsburgers Joakim Maehle (26.) mit 2:1 (1:1) und ist damit in Deutschland sicher dabei. Der frühere Bremer und Dortmunder Mittelfeldstratege Thomas Delaney erzielte in der 54. Minute das entscheidende Tor für die Dänen. Wer aus dieser Gruppe folgt, entscheidet sich am Montag (20.45 Uhr), wenn Slowenien Verfolger Kasachstan empfängt.

Unterdessen mühte sich der bereits qualifizierte Vize-Europameister England zum sechsten Sieg im siebten Spiel. Gegen Malta gewann das Team um Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane glanzlos 2:0 (1:0). Enrico Pepe (8.) unterlief ein frühes Eigentor für Malta, das die Qualifikation ohne Punkt beendete. Kane (75.) erhöhte.

Vor Spielbeginn hatten Fans, Spieler und Offizielle Abschied vom im Oktober verstorbenen Bobby Charlton genommen. Es war das erste Heimspiel der Engländer nach dem Tod des Weltmeisters von 1966.