EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Montag geht der 7. EM-Qualifikationsspieltag weiter. SPOX liefert Euch alle Informationen zu den Duellen und verrät Euch, wo Ihr die Lä...

Am heutigen Montag geht der 8. EM-Qualifikationsspieltag weiter. SPOX liefert Euch alle Informationen zu den Duellen und verrät Euch, wo Ihr die Länderspiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sieben Spiele stehen am heutigen Montag, den 16. Oktober, bei der EM-Qualifikation auf dem Programm. Am Abend geht es in der Qualifikation für die Europameisterschaft weiter mit dem 8. Spieltag. Gespielt wird heute in den Gruppe B, F und J.

DIE EM-QUALIFIKATION AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

EM Qualifikation heute live: Die Spiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Gruppe Mo., 16. Oktober 18.00 Uhr Aserbaidschan Österreich F Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Belgien Schweden F Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Griechenland Niederlande B Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Gibraltar Irland B Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Bosnien-Herzegowina Portugal J Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Island Liechtenstein J Mo., 16. Oktober 20.45 Uhr Luxemburg Slowakei J

EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen - Die Infos

Den Auftakt am heutigen EM-Qualifikationsspieltag machen Aserbaidschan und Österreich. Die beiden Teams treffen um 18.00 Uhr aufeinander. Das Parallelspiel in der Gruppe F bestreiten ab 20.45 Uhr Belgien und Schweden.

Die fünf weiteren Begegnungen am heutigen Montag starten ebenfalls um 20.45 Uhr. In der Gruppe F trifft Griechenland auf die Niederlande, zudem kommt es in der Gruppe zum Duell zwischen Gibraltar und Irland. In der Gruppe J lauten die Partien Bosnien-Herzegowina vs. Portugal, Island vs. Liechtenstein und Luxemburg vs. Slowakei.

EM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

DAZN überträgt alle EM-Qualifikationsspiele am heutigen Montag live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 könnt Ihr ab 20.35 Uhr im Pay-TV das Duell zwischen Belgien und Schweden sehen, zur gleichen Zeit überträgt der Sender auf DAZN 2 die Partie zwischen Bosnien-Herzegowina und Portugal.

Die beiden Duelle überträgt DAZN alternativ im Livestream in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website. Dort findet Ihr auch die Livestreams zu den fünf weiteren EM-Qualifikationsspielen des Tages. Mit den Pakten DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports könnt Ihr die Begegnungen heute live und in voller Länge sehen, mit DAZN World hingegen nicht. Alle Informationen zu den verschiedenen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Ausgewählte Spiele überträgt heute zudem OneFootball im Livestream. Dort könnt Ihr die Partien als Einzelstream, ganz ohne Abo, erwerben.

getty

EM Qualifikation heute live: Die Spiele im Liveticker von SPOX

Alle EM-Qualifikationsspiele des heutigen Tages verfolgt SPOX für Euch in ausführlichen Liveticker. Die sechs Partien am Abend am 20.45 Uhr könnt Ihr bei uns zudem im Konferenz-Ticker erleben. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe B

Rang Land Spiele S U N Diff. Punkte 1 Frankreich 6 6 0 0 12 18 2 Griechenland 6 4 0 2 7 12 3 Niederlande 5 3 0 2 2 9 4 Irland 6 1 0 5 -4 3 5 Gibraltar 5 0 0 5 -17 0

Gruppe F

Rang Land Spiele S U N Diff. Punkte 1 Belgien 6 5 1 0 13 16 2 Österreich 6 4 1 1 7 13 3 Schweden 5 2 0 3 3 6 4 Aserbaidschan 5 1 1 3 -7 4 5 Estland 6 0 1 5 -16 1

Gruppe J