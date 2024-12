EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Zum Abschluss des 8. EM-Qualifikationsspieltags stehen am heutigen Tag sieben Partien an. Alle Informationen zu den Duellen und wo Ihr die Ländersp...

Zum Abschluss des 8. EM-Qualifikationsspieltags stehen am heutigen Tag sieben Partien an. Alle Informationen zu den Duellen und wo Ihr die Länderspiele live im TV und Livestream erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 17. Oktober, geht der 8. EM-Qualifikationsspieltag zu Ende. Gleich 14 Teams sind am Abend im Einsatz - sieben Duelle werden heute also in den Gruppen C, G und H bestritten.

EM Qualifikation heute live: Die Spiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Gruppe Di., 17. Oktober 18.00 Uhr Finnland Kasachstan H Di., 17. Oktober 20.45 Uhr Nordirland Slowenien H Di., 17. Oktober 20.45 Uhr San Marino Dänemark H Di., 17. Oktober 20.45 Uhr England Italien C Di., 17. Oktober 20.45 Uhr Malta Ukraine C Di., 17. Oktober 20.45 Uhr Serbien Montenegro G Di., 17. Oktober 20.45 Uhr Litauen Ungarn G

EM Qualifikation heute live: Spiele, Uhrzeiten, Gruppen - Die Infos

Um 18.00 Uhr eröffnen heute Finnland und Kasachstan den EM-Qualifikationsspieltag. In der Gruppe H stehen mit den Partien zwischen Nordirland gegen Slowenien und San Marino gegen Dänemark zwei weitere Partien auf dem Programm, die alle um 20.45 Uhr beginnen.

Die Spiele der Gruppen C und G werden am Abend ebenfalls allesamt um 20.45 Uhr angestoßen. Das Spitzenspiel des heutigen Tages bestreiten dabei England und Italien in der Gruppe C. Das Parallelspiel in der Gruppe C bestreiten Malta und San Marino. Die restlichen Begegnungen des Tages lauten Serbien vs. Montenegro und Litauen vs. Ungarn.

EM Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Sämtliche Spiele des heutigen Tages zeigt DAZN live und in voller Länge im TV und Livestream. Um 17.50 Uhr startet der Pay-TV-Sender mit seiner TV-Übertragung auf DAZN 2. Dort seht Ihr das Duell zwischen Finnland und Kasachstan. Ab 20.35 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender zudem England vs. Italien auf DAZN 1. Die beiden Duelle, sowie die restlichen Partien des Tages, seht Ihr als DAZN-Kunden in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

Um die heutigen EM-Qualifikationsspiele sehe zu können, müsst Ihr ein Abo für DAZN Unlimited oder DAZN Super Sports abgeschlossen haben. Informationen zu allen DAZN-Paketen findet Ihr hier.

Einige Spiele bietet am heutigen Tag zudem OneFootball im Livestream an. Dort seht Ihr die Übertragung von DAZN als Einzelstream. Zu guter Letzt könnt Ihr auf RTL+ einen Livestream der Partie zwischen England und Italien finden. Der kostenpflichtige Livestream des TV-Senders startet um 20.10 Uhr.

EM Qualifikation heute live: Die Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch alle Partien des heutigen EM-Qualifikationsspieltags in ausführlichen Livestreams. Wir halten Euch über alle Geschehnisse auf dem Laufenden - auch mit dem Konferenz-Ticker von SPOX. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

EM Qualifikation heute live: Die Gruppen im Überblick

Gruppe C

Rang Land Spiele S U N Diff. Punkte 1 England 5 4 1 0 14 13 2 Italien 5 3 1 1 6 10 3 Ukraine 6 3 1 2 1 10 4 Nordmazedonien 6 2 1 3 -7 7 5 Malta 6 0 0 6 -14 0

Gruppe: G

Rang Land Spiele S U N Diff. Punkte 1 Ungarn 5 4 1 0 7 13 2 Serbien 6 3 1 2 4 10 3 Montenegro 5 2 2 1 0 8 4 Litauen 6 1 2 3 -4 5 5 Bulgarien 6 0 2 4 -7 2

Gruppe H