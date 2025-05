1. FC Köln vs. Kaiserslautern heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der 1. FC Köln kämpft um den Aufstieg! Am 34. Spieltag kommt es zum Showdown gegen den 1. FC Kaiserslautern. Hier gibt's alle Infos zu Übertragung.

In der 2. Bundesliga steht ein entscheidendes Duell an: Der 1. FC Köln kann mit einem Unentschieden gegen Kaiserslautern den Aufstieg sichern. Die Lautrer kämpfen um den Relegationsplatz. Das Spiel am heutigen Sonntag findet um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Köln vs. Kaiserslautern heute live im TV und Livestream:

Das Spiel des 34. Spieltags zwischen dem 1. FC Köln und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live. Um 15 Uhr beginnt Sky Sport mit den Vorberichten, jedoch benötigt Ihr ein Abonnement für die Übertragung.

Mit einem Abo könnt Ihr das Spiel auch im Live-Stream über Sky Go verfolgen. Die App ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar. Auch WOW TV überträgt das Spiel im Stream – dafür benötigt Ihr ebenfalls ein Abonnement.

1. FC Köln vs. Kaiserslautern heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. 1. FC Kaiserslautern

vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 2. Liga

Spieltag: 34

Datum: 18. Mai 2025

Uhrzeit: 15:30

Ort: Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Rhein-Energie-Stadion (Köln) TV & Livestream: Sky Sport, Sky Go, WOW TV

1. FC Köln vs. Kaiserslautern heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag