Ihr möchtet wissen, wer Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück heute im TV und Livestream zeigt? Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos!

In der 3. Liga steht der 33. Spieltag an, unter anderem treffen am heutigen Samstag, den 12. April, Dynamo Dresden und der VfL Osnabrück aufeinander. Der Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) ist für 14 Uhr angesetzt.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Es gibt gute Nachrichten: Dresden vs. Osnabrück wird heute im Free-TV ausgestrahlt, und zwar vom NDR. Pünktlich zum Anpfiff startet die Übertragung im linearen Programm, außerdem könnt Ihr das Spiel auch im Livestream über die ARD-Mediathek verfolgen.

Die Alternative ist Magenta Sport, wo sämtliche Drittligaspiele der Saison gezeigt werden. Beim Pay-TV-Sender beginnen die Vorberichte um 13.45 Uhr mit diesem Duo:

Kommentar: Andreas Mann

Moderation: Stefanie Blochwitz

OneFootball bietet die Magenta-Streams gegen eine einmalige Gebühr an.

Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück heute live im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: Dynamo Dresden vs. VfL Osnabrück

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 33

33 Datum: Samstag, 12. April 2025

Samstag, 12. April 2025 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) TV & Livestream: NDR, MagentaSport, OneFootball

