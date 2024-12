Deutschland-Trikot für EM 2024: Entwurf mit ungewöhnlicher Farbkombination geleakt

Im Netz kursiert ein neuer Entwurf für das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024.

Im Netz kursiert ein neuer Entwurf für das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024.

Das für gewöhnlich gut informierte Portal Footy Headlines veröffentlichte ein Shirt von Ausrüster adidas, das es in diesem Design für ein DFB-Team bisher so noch nicht gegeben hat: Das Trikot ist in den Farben pink und violett gehalten, wobei die Farbgebung von oben nach unten dunkler wird.

Wie auch das mutmaßliche Heimtrikot, das ebenfalls auf Footy Headlines zu sehen ist, erinnert es im Schnitt an das berühmte "Teamgeist"-Trikot der Heim-Weltmeisterschaft 2006.

Bis zur offiziellen Veröffentlichung dürfte es noch einige Monate dauern. Adidas ist wie viele Konkurrenten mittlerweile dazu übergegangen, die neuen Shirts nicht mehr im Herbst, sondern im Frühjahr vor einer Endrunde zu präsentieren.

footy headlines

Die DFB-Elf bestreitet 2023 noch zwei Freundschaftsspiele. Mitte November empfängt die Nagelsmann-Elf zunächst in Berlin die Türkei (18.11.), wenige Tage später heißt der Gegner in Wien Österreich (21.11.).