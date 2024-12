Deutschland trifft im Rahmen eines Testspiels am heutigen Samstag auf die USA. Wer die Partie live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, ...

Deutschland trifft im Rahmen eines Testspiels am heutigen Samstag auf die USA. Wer die Partie live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft in der USA wird ein ganz besonderes für Julian Nagelsmann. Der neue Bundestrainer feiert sein Debüt gegen die US-amerikanische Auswahl.

Die Partie wird um 21 Uhr im Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field in Hartford angepfiffen. Am Mittwoch wartet dann Mexiko auf das DFB-Team.

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt USA vs. DFB-Team im TV und Livestream?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Partie zwischen den USA und Deutschland live zu sehen. Im Folgenden erfahrt Ihr, welche das sind.

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt USA vs. DFB-Team im TV?

Das Nagelsmann-Debüt wird kostenlosen im Fernsehen übertragen. Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte an dem Länderspiel gesichtet.

Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 21 Uhr. Folgendes Trio begleitet Euch durch den Abend:

Moderator: Florian König

Florian König Experte: Steffen Freund

Steffen Freund Kommentator: Marco Hagemann

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt USA vs. DFB-Team im Livestream?

RTL bietet auch einen Livestream an. Dieser ist allerdings nur für Neu-Kunden von RTL+ kostenlos. Jene können nämlich einen Probemonat bei dem Streamingportal abschließen.

Andernfalls müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, welches monatlich 9,99 Euro kostet.

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt USA vs. DFB-Team im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Auch bei SPOX könnt Ihr Deutschlands Spiel in den USA verfolgen. Wir bieten wie gewohnt einen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker für USA vs. Deutschland.

getty

USA vs. Deutschland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah

Turner - Dest, Ream, C. Richards, Scally - McKennie, de la Torre, Musah - Pulisic, Balogun, Weah Deutschland: ter Stegen - Süle, Hummels, Rüdiger, Gosens - Goretzka, Gündogan - Musiala, Wirtz - L. Sané, Füllkrug

Joshua Kimmich fehlt erkältet. Infos zur Aufstellung gibt es hier.

Deutschland heute live im Free-TV, Testspiel: Wer zeigt / überträgt USA vs. DFB-Team im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: USA vs. Deutschland

USA vs. Deutschland Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford)

Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (USA, Hartford) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland: Der Kader des DFB-Teams für die USA-Reise