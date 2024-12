"Das hat Priorität": Trainer erklärt Nichtberücksichtigung von Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko, der aktuell vom BVB an OGC Nizza in die Ligue 1 verliehen ist, fehlt im deutschen U21-Kader für die anstehenden Länderspiele.

Trainer Antonio Di Salvo erklärte nun diese überraschende Entscheidung: "Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler. Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza, deshalb haben wir entschieden, dass er in dieser Phase in Nizza bleibt."

Moukoko hat für seinen neuen Klub bislang fünf Partien absolviert, in denen der 19-jährige Stürmer durchaus zu überzeugen wusste: Ihm gelangen zwei Tore und zwei Vorlagen für die Südfranzosen.

Nachdem er im Herbst 2022 für das A-Nationalteam debütiert und sogar im WM-Kader gestanden hatte, kam Moukoko seitdem wieder für die U21 zum Einsatz. Schon bei den September-Länderspiele fehlte er jedoch im Aufgebot. Di Salvos Auswahl empfängt am Freitag Bulgarien und gastiert am Dienstag in Polen.