FC Bayern München: "Die Werte des Klubs sind intakt!" Dante spricht über den FCB und lobt Min-Jae Kim und Manuel Neuer

Dante hat über die Situation des FC Bayern München gesprochen. Außerdem lobte der frühere FCB-Profi Min-Jae Kim und Manuel Neuer.

"Die Bayern haben ihre Souveränität nicht verloren. Es hat in der Vergangenheit einige personelle Veränderungen gegeben. Und gerade bei Bayern lösen Personalentscheidungen immer etwas aus. Manchmal braucht man im Leben Veränderungen, um weiter auf dem höchsten Niveau zu bleiben. Man will halt weiter anspruchsvoll bleiben. Das gehört zu den großen Vereinen dazu", sagte Dante bei Sport1 über die in jüngerer Vergangenheit eher unruhigen Zeiten beim deutschen Rekordmeister.

Höhen und Tiefen seien das Wesen des Wandels, erklärte der Brasilianer weiter: "Es gibt neue Arbeitsmethoden, aber beim FC Bayern ist man weiter zuversichtlich, hat vor allem in der Königsklasse gute Ergebnisse erzielt und die Werte des Klubs sind intakt. Die aktuelle Mannschaft ist talentiert und kämpferisch, sie spielt immer auf Sieg. Es gibt Jahre, in denen die Ergebnisse nicht so gut sind, aber ich betone nochmal: Der FC Bayern hat nichts von seiner Souveränität verloren."

Obwohl die Bayern in der Bundesliga aktuell nur Rang drei belegen, läuft es sportlich zuletzt rund. Wettbewerbsübergreifend gelangen der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel vier Siege in Folge, am Samstag steht das Duell mit dem SV Darmstadt 98 auf dem Programm (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Dante fand außerdem lobende Worte für Neuzugang Kim, der wie er selbst auf der Position des Innenverteidigers zu Hause ist. "Kim ist sehr schnell, technisch versiert und weiß, wie man den freien Mann findet. Man merkt eines: Er hat die Mentalität eines Champions und das passt absolut zu Bayern. Ich bin mir sicher, dass er bei Bayern erfolgreiche Jahre haben wird", so Dante, der von 2012 bis 2015 das Trikot der Münchner trug.

Dante über Manuel Neuer: "Er wird uns alle überraschen"

Der 13-malige Nationalspieler Brasiliens glaubt zudem fest an ein erfolgreiches Comeback von Torhüter Manuel Neuer. "Ich kenne Manu sehr gut und er wird zurückkommen. Ich hatte nie Zweifel daran. Er ist ein Kämpfer. Manu wird nie aufgeben, arbeitet hart und wird wieder der Alte werden. Er kennt den Weg, den er gehen muss, ganz genau. Ich mache mir keine Sorgen um Manu. Er wird uns alle überraschen", so der Mann aus Salvador.

Dante steht seit 2016 bei OGC Nizza unter Vertrag. Trotz seines fortgeschrittenen Alters ist er bei den Franzosen immer noch wichtig, stand in der laufenden Saison bereits in zehn Pflichtspielen auf dem Feld. Was sich bei seinem Ex-Klub Bayern tut, verfolgt er trotzdem genau.

"Ich schaue mir die Spiele des FC Bayern an, wann immer ich kann. An den Wochenenden und in der Champions League. Ich fühle immer noch mit ihnen, halte gerne den Kontakt zum Klub. Ich erinnere mich gerne an meine Zeit in München. Ich war schon lange nicht mehr in der Allianz Arena, aber ich habe vor, bald wieder nach München zu kommen und natürlich auch ein Spiel zu besuchen. Der FC Bayern hat meine Karriere geprägt und ich werde immer Respekt haben vor diesem großen Verein", so Dante.