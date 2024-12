Champions League: Portugiese Pepe vom FC Porto ältester Torschütze

Der portugiesische Fußball-Star Pepe hat ein kleines Kapitel Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 40 Jahren und 254 Tagen ist der Verteidig...

Der portugiesische Fußball-Star Pepe hat ein kleines Kapitel Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 40 Jahren und 254 Tagen ist der Verteidiger vom FC Porto jetzt der älteste Torschütze in der Königsklasse. Pepe traf beim 2:0 (1:0) gegen Royal Antwerpen zum Endstand - wie so oft in seiner Karriere per Kopf (90.+1).

Damit verdrängte Pepe, der auch die Bestmarke für den ältesten in der Champions League eingesetzten Feldspieler hält, die italienische Legende Francesco Totti von Rang eins der Rekordliste. Der Weltmeister von 2006 war bei seinem Tor für die AS Rom bei ZSKA Moskau im November 2014 "erst" 38 Jahre und 59 Tage alt.

Im früheren Europapokal der Landesmeister gab es übrigens vier Spieler, die bei ihren Toren älter waren als Totti, darunter auch Manfred Burgsmüller (Werder Bremen) und die ungarische Ikone Ferenc Puskas. Keiner aus dem Quartett war jedoch älter als 39 - und käme damit an Super-Oldie Pepe heran.