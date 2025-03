Wer überträgt am Samstag das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Augsburg? Die Antwort lest Ihr hier bei SPOX.

Nach dem 1:1 unter der Woche gegen Lille empfängt Dortmund am heutigen Samstag, 8. März, den FC Augsburg. Der BVB konnte die letzten beiden Ligaduelle gewinnen, steht aber dennoch nur auf Rang zehn, sechs Punkte hinter den Champions League-Plätzen. Die Augsburger sind seit acht Spielen in der Bundesliga ungeschlagen, das wird also keine einfache Aufgabe für die Mannschaft von Niko Kovac. Angepfiffen wird im Signal Iduna Park um 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB vs. FC Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream?

Bundesliga am Samstag heißt, dass die Rechte bei Sky liegen. Die Konferenz findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1, diese startet schon um 14 Uhr mit den Vorberichten. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 4, Martin Groß wird die Begegnung kommentieren.

In der App Sky Go und bei WOW gibt es den Livestream, aber auch hier benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

BVB vs. FC Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Kein Sky? Kein Problem! Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion, geht dafür einfach auf unsere Website.

BVB vs. FC Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Augsburg

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 25

Datum: 8. März 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

TV & Livestream: Sky, Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. FC Augsburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund in der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 25. Spieltag