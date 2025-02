BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund in den Champions League Playoffs im TV und Livestream?

Wer überträgt das Champions League Spiel zwischen Sporting CP und Borussia Dortmund am Dienstag um 21 Uhr? SPOX hat alle Infos zu den Playoffs!

Nach einer durchwachsenen Ligaphase muss der BVB in der Champions League nachsitzen. Um das Achtelfinale der Königsklasse doch noch erreichen zu können, muss die Mannschaft von Neu-Trainer Niko Kovac in zwei Playoff-Spielen ran. Zum Hinspiel der Zwischenrunde reisen die Borussen nach Lissabon. Auswärts wollen die schwarz-gelben die bestmögliche Grundlage für das Weiterkommen bilden. Dafür soll möglichst ein Dreier her. Doch auch die Portugiesen haben nach beachtlichen Siegen u.a. gegen Manchester City haben die Hauptstädter ein gutes Fundament gelegt, nach dem Abgang von Erfolgscoach Ruben Amorim jedoch ausschließlich Niederlagen hinnehmen müssen. Wer die spannende Begegnung für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr am Dienstag ab 21 Uhr live aus dem Estádio José Alvalade in Lissabon.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sporting CP vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream:

Das Topspiel der Champions League mit deutscher Beteiligung am Dienstag seht Ihr wie gewohnt im Livestream bei Amazon Prime. Alex Schlüter und seine Experten Christoph Kramer, Patrick Owomoyela und Tabea Kemme berichten ab 20 Uhr live aus dem Estádio José Alvalade. Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr. Alle weiteren Playoff-Hinspiele können exklusiv bei DAZN verfolgt werden.

Sporting CP vs. Borussia Dortmund: Liveticker bei SPOX

Das Spiel könnt Ihr wie gewohnt bei uns im Liveticker verfolgen.

Hier geht’s zum Liveticker.

Sporting CP vs. Borussia Dortmund heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Spieltag: Playoff-Hinspiel

Datum: 11. Februar 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Ort: Estádio José Alvalade (Lissabon)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Sporting CP vs. Borussia Dortmund heute live: Playoff-Hinspiele