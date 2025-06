BVB bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Borussia Dortmund trifft heute bei der Klub WM auf Mamelodi Sundowns. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und Livestream gezeigt wird.

Am heutigen Samstag, 21. Juni, muss Dortmund im zweiten Gruppenspiel gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika ran. Gespielt wird ab 18 Uhr im TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. Das erste Duell des BVBs war nicht sehr überzeugend, gegen Fluminense aus Rio de Janeiro konnte das Team von Niko Kovac mit Glück einen Punkt einfahren. Die Südafrikaner hingegen bezwangen Ulsan HD FC mit 1:0.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund, sowie alle Spiele der Klub WM, gibt es kostenlos bei DAZN. Ihr müsst dafür kein Abo abschließen, ein Konto reicht völlig aus. Der Livestream in der App und auf der Website beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn um 17.30 Uhr. Lukas Schönmüller übernimmt die Moderation, vor Ort ist Andres Veredas als Reporter im Einsatz. Das Duell wird von Marco Hagemann kommentiert, als Experte an seiner Seite ist Tobias Schweinsteiger.

Den BVB könnt Ihr aber auch im Free-TV bei Sat.1 verfolgen. Auf Joyn und bei ran.de steht Euch außerdem ein Livestream gratis zur Verfügung.

Wer zeigt / überträgt Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker von SPOX

Falls Ihr das Duell nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, könnt Ihr hier bei SPOX den Liveticker mitlesen. So verpasst Ihr keine wichtige Aktion des Spiels.

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 21. Juni 2025, 18:00

TQL Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund: Form

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund: Bilanz direkte Duelle

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Klub-WM Tabelle Pos. Team S S U N F A +/- Pkt. Form 1 Fluminense FLU 2 1 1 0 4 2 +2 4 S U 2 Borussia Dortmund BVB 2 1 1 0 4 3 +1 4 S U 3 Mamelodi Sundowns FC SFC 2 1 0 1 4 4 0 3 N S 4 Ulsan HD FC ULS 2 0 0 2 2 5 -3 0 N N Nächste Runde

