Wer zeigt das Achtelfinale der Klub-Weltmeisterschaft zwischen Borussia Dortmund und dem CF Monterrey am Mittwoch um 03 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Trotz phasenweise durchwachsener Leistungen steht Borussia Dortmund im Achtelfinale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft in den USA. In der Runde der letzten 16 Teams bekommen es die Schwarz-Gelben mit dem CF Monterrey um Alt-Star Sergio Ramos zu tun. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gilt es für den BVB, eine Leistungssteigerung hinzulegen, um sich durchsetzen zu können.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

BVB bei der Klub WM heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale von Borussia Dortmund gegen CF Monterrey im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Fans des BVB und der Klub WM: Die Begegnung der Borussia gegen den mexikanischen Erstligisten CF Monterrey wird im Free-TV zu sehen sein. DAZN überträgt alle Spiele des Wettbewerbs im kostenlosen Livestream. Zusätzlich wird die Partie auch im linearen Fernsehen bei Sat.1 zu sehen sein. Darüber hinaus gibt es weitere Möglichkeiten des Empfangs per Livestream bei Joyn und auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. Monterrey: Anstoßzeit

Details Klub-WM

Klub-WM 2. Juli 2025, 03:00

Mercedes-Benz Stadium

