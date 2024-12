"Besorgniserregende" Verletzung! Neymar bei Brasilien-Pleite unter Tränen vom Platz gefahren - Lionel Messi erzielt Doppelpack

Rekordweltmeister Brasilien sorgt sich um Superstar Neymar und strauchelt weiter auf dem Weg zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Di...

Rekordweltmeister Brasilien sorgt sich um Superstar Neymar und strauchelt weiter auf dem Weg zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Die Selecao kassierte nach dem Patzer gegen Venezuela (1:1) ein 0:2 (0:1) in Uruguay. Die erste Pleite nach zuvor 37 Spielen ohne Niederlage in der WM-Qualifikation rückte jedoch angesichts Neymars Verletzung in den Hintergrund.

Der 31-Jährige verdrehte sich noch vor der Pause bei einem Zweikampf das linke Knie und wurde unter Tränen vom Platz gefahren. Später verließ er das Stadion in Montevideo auf Krücken und einer Stützmanschette um das linke Bein.

Es handele sich um eine "besorgniserregende" Verletzung, sagte ein Sprecher des brasilianischen Verbandes CBF auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ohne weitere Details zu nennen. Eine genaue Untersuchung ist für Mittwoch nach der Rückkehr nach Sao Paulo vorgesehen.

"Wir haben alle Tests gemacht und wiederholen sie morgen. Diese 24 Stunden sind entscheidend, um zu sehen, wie sein Knie reagiert, wie geschwollen es ist und was die Bilder zeigen", sagte Brasiliens Team-Arzt Rodrigo Lasmar. Neymar schwieg unterdessen beim Verlassen des Stadions, meldete sich aber bei Instagram zu Wort.

"Gott weiß alles", schrieb er: "Die ganze Ehre und der ganze Ruhm wird immer dir gehören, mein Herr. Egal, was passiert, ich habe Vertrauen." Brasiliens Kapitän Casemiro sagte bei Globo TV: "Hoffentlich ist es keine schlimme Verletzung. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat viel mit Verletzungen zu kämpfen. Wenn er dann zurückkommt und wieder dabei ist, verletzt er sich wieder."

Uruguay zog unterdessen mit dem ersten Sieg gegen den Erzrivalen seit 22 Jahren in den südamerikanischen Eliminatorias zur WM-Endrunde 2026 mit nun sieben Zählern an der punktgleichen Selecao vorbei.

Lionel Messi mit Doppelpack bei Argentinien-Sieg

Weiterhin mit weißer Weste marschiert dank Lionel Messi Weltmeister Argentinien vorneweg. Der 36-Jährige von Inter Miami schloss sehenswerte Kombinationen jeweils mit einem satten Linksschuss zu den beiden Führungstreffern vor der Pause (31., 42.) ab.

Im Estadio Centenario von Montevideo war Darwin Nunez der Mann des Abends. Der Liverpool-Stürmer erzielte mit einem Kopfball (42.) die Führung für Uruguay und tanzte bei seiner Vorlage zum 2:0 durch Nicolas de la Cruz (77.) gleich drei Brasilianer aus.

Hinter Spitzenreiter Argentinien (zwölf Punkte), Uruguay und Brasilien folgt in der Tabelle Venezuela (alle drei sieben Punkte). Im Kampf um die sechs WM-Direkttickets gelang der Mannschaft nach dem 1:1 in Brasilien ein 3:0 (1:0) gegen Chile. Kolumbien (6) blieb beim 0:0 in Ecuador (4) auch am vierten Spieltag ungeschlagen, während Paraguay (4) beim 1:0 (0:0) gegen das punktlose Schlusslicht Bolivien erstmals im laufenden Wettbewerb traf.