DFB-Team: Begnadigtes BVB-Talent Paris Brunner für U17-WM nominiert

Das von Borussia Dortmund begnadigte Ausnahmetalent Paris Brunner ist von Trainer Christian Wück für die U17-WM in Indonesien (10. November bis 2. Dezember) nominiert worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Wück nominierte 21 Spieler aus 14 Vereinen, darunter auch das Schalker Top-Talent Assan Ouedraogo.

Brunner war im Oktober vom BVB aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Zu den genauen Umständen hatten sich die Dortmunder bedeckt gehalten. Trainer Edin Terzic sprach lediglich von "einem Vorfall". Inzwischen ist Brunner vom BVB begnadigt worden.

Bei der U17-WM trifft die DFB-Auswahl als Europameister in der Gruppe F auf Mexiko, Neuseeland und Venezuela. "Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren", sagte Wück. Das Zwischenziel sei der Einzug in die K.o.-Runde.