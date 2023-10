BVB: Entscheidung über Zukunft von suspendiertem Paris Brunner ist angeblich gefallen

Paris Brunner wird beim BVB laut übereinstimmender Medienberichte begnadigt. Unter anderem die Bild und die Ruhr Nachrichten schreiben, dass der Stürmer, der aktuell wegen eines "schwerwiegenden Vorfalls" suspendiert ist, in die U19 des deutschen Vizemeisters zurückkehren werde.

Der BVB werde seine Entscheidung laut Bild in Kürze verkünden. Auf jeden Fall vor der Bekanntgabe des DFB-Kaders für die U17-WM in Indonesien. Am Mittwoch wird die Zusammensetzung deutschen Auswahl offiziell bekanntgegeben.

Der BVB hatte Brunner vor rund zwei Wochen "bis auf Weiteres" suspendiert. Welche Disziplinlosigkeit des 17-Jährigen zu diesem Schritt führte, ist weiterhin unbekannt. Am Montag soll Brunner, der zu den größten Talenten der Borussia zählt, gemäß Ruhr Nachrichten einen Termin auf der Dortmunder Geschäftsstelle absolviert haben.

Auch seien seine Mitspieler in der Dortmunder U19 bereits darüber informiert, dass der Angreifer künftig wieder zum Kreis ihrer Mannschaft gehöre.

Brunner wurde in diesem Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet. Der Teenager erzielte für die U19 des BVB in zehn Pflichtspielen dieser Saison elf Tore. Für Deutschlands U17-Nationalelf netzte Brunner 15 Mal in 18 Partien.