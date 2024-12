In der Europa League trifft Bayer Leverkusen am heutigen Tag auf Qarabag. Wer das Europapokalspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, ver...

In der Europa League trifft Bayer Leverkusen am heutigen Tag auf Qarabag. Wer das Europapokalspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Am heutigen Donnerstag, den 9. November, gastiert Bayer Leverkusen am 4. Gruppenspieltag der Europa League bei Qarabag. Das Duell startet am Abend um 18.45 Uhr im Tofik-Bakhramov-Stadion in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.

Mit neun Punkten nach drei Spielen thront Bayer Leverkusen aktuell in der Europa-League-Gruppe C an der Spitze. Das bedeutet auch, dass die Mannschaft von Xabi Alonso den heutigen Gegner Qarabag schon geschlagen hat. Das Hinspiel vor rund zwei Wochen zwischen den beiden Teams war eine klare Angelegenheit: Bayer Leverkusen ließ Qarabag vor heimischem Publikum keine Chance und gewann die Partie deutlich mit 5:1.

Ein Selbstläufer wird die Partie für Bayer Leverkusen am heutigen Abend dennoch nicht, mit sechs Zählern liegen die Aserbaidschaner in der Gruppe direkt hinter Bayer. Wie läuft es am Abend für Florian Wirtz und Co.?

Bayer Leverkusen heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt Qarabag vs. B04 im TV und Livestream?

Im TV wird am heutigen das Duell zwischen Qarabag und Bayer Leverkusen nicht übertragen. Der Privatsender RTL zeigt die Partie ausschließlich auf seiner Streamingplattform RTL+ im Livestream. Dort könnt Ihr die Vorberichte zum Spiel ab 18.10 Uhr verfolgen.

Ebenfalls ab 18.10 Uhr könnt Ihr das Europa-League-Duell auf RTL+ in der Konferenz sehen. Um Zugriff auf den Livestream von RTL+ zu erlangen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Ein Abo bei RTL+ könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

Bayer Leverkusen heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt Qarabag vs. B04 im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Europa League, 4. Gruppenspieltag

Europa League, 4. Gruppenspieltag Datum: 9. November

9. November Partie: Qarabag vs. Bayer Leverkusen

Qarabag vs. Bayer Leverkusen Spielort: Tofik-Bakhramov-Stadion, Baku

Tofik-Bakhramov-Stadion, Baku Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen heute live im Free-TV, Europa League: Wer zeigt / überträgt Qarabag vs. B04 im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt das Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag heute für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Europa League: Die Gruppe im Überblick