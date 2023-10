Bayer Leverkusen vs. Qarabag 5:1: Bayer nach Offensiv-Gala und Schick-Comeback vor Gruppensieg

Mit Volldampf Richtung Gruppensieg: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat mit der nächsten Gala-Vorstellung auch das dritte Spiel in der Europa League gewonnen.

Unter großem Applaus der Fans in der BayArena kam der lange verletzt Schick 231 Tage nach seinem letzten Einsatz in der 62. Minute für Boniface. Auch Xhaka, Wirtz und Tapsoba wurden frühzeitig vom Feld genommen. Grimaldo setzte noch einen Freistoß an den Pfosten (79.).

Erfolgstrainer Xabi Alonso, der mit seinem Team am Sonntag in der Liga den zweiten Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg empfängt, veränderte seine Startelf im Vergleich zum Sieg in Wolfsburg (2:1) auf gleich sechs Positionen. Im Tor stand erneut Pokal-Keeper Matej Kovar, die Kapitänsbinde von Lukas Hradecky übernahm Andrich.

In zwei Wochen winkt im Rückspiel in Aserbaidschan bereits der vorzeitige Gruppensieg. Tural Bayramov erzielte per Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste (16.).

"5:1 hört sich gut an - aber wir hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Es hat richtig Spaß gemacht, am Ende war eine gewisse Spielfreude da", sagte Kapitän Robert Andrich bei RTL : "Hoffentlich bleibt die Serie stehen."

Bayer Leverkusen vs. Qarabag Agdam - 5:1 Tore 1:0 Wirtz (4.), 1:1 Bayramov (16./FE), 2:1 Grimaldo (29.), 3:1 Boniface (35.), 4:1 Grimaldo (54.), 5:1 Tapsoba (58.) Aufstellung Bayer Leverkusen Kovar - Kossounou, Tapsoba (70. Stanisic), Hincapie - Tella, Andrich, G. Xhaka (62. Palacios), Grimaldo (80. Puerta), Wirtz (70. Hlozek), Adli - Boniface (62. Schick) Aufstellung Qarabag Agdam Lunev - Matheus Silva (46. Benzia), Mustafazada, Medina, Jafarguliyev - Julio Romao, M. Jankovic (63. Andrade), Bayramov, Andrade (71. Akhundzade), Zoubir (87. Keyta) - Juninho (71. Xhixha) Gelbe Karten Wirtz (15.), Andrich (43.) / Julio Romao (45.+1.), Jafarguliyev (77.)

Bayer Leverkusen vs. Qarabag, Europa League - Das 5:1 zum Nachlesen im Liveticker

90.+3. Schluss! Leverkusen gewinnt mit 5:1!

90. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das wird Leverkusen nicht mehr hoch verlieren.

87. Noch ein Wechsel bei den Gästen: Keyta ist für Zoubir im Spiel.

86. Qarabag hat Offensiv mal ein wenig Platz, aber das Zuspiel von Benzia auf den eingewechselten Xhixha ist zu ungenau.

83. 20:2 Torschüsse mittlerweile für die Werkself. Leverkusen heute Abend auch mit der überragenden Passquote von 91 Prozent. Qarabag kommt kaum noch an den Ball.

80. Alonso wechselt noch einmal. Der 20-jährige Puerta kommt für den neben Wirtz besten Bayer-Spieler Grimaldo. Für den Kolumbianer ist es das Europa-League-Debüt.

79. Grimaldo tritt an und schießt einen fast perfekten Freistoß aus halbrechter Position. Lunev kann nur hinterherschauen, aber der Schuss klatscht knapp neben dem rechten Lattenkreuz an den Querbalken.

77. Jafarguliyev zieht Schick 18 Meter vor dem Tor am Trikot. Gelb und eine gute Fresitoßposition für Bayer.

74. Das Spiel ist nach den vielen Wechseln und dem fünften Treffer deutlich ruhiger geworden. Die Werkself nimmt nun erstmals den Fuß vom Gaspedal.

71. ... und Xhixha ist für Juninho im Spiel.

71. Auch bei Qarabag kommen noch einmal zwei frische Kräfte: Akhundzade kommt für Leandro ...

70. Außerdem ersetzt Stanisic Tapsoba.

70. Doppelwechsel bei Bayer: Der bärenstarke Wirtz bekommt seinen Sonderapplaus. Dafür ist jetzt Hlozek in der Partie.

69. Erster Torschuss der Gäste nach dem Elfmeter, aber Andrade jagt die Kugel aus der Distanz deutlich über das Tor.

66. Wirtz mit einem fast übermutigem Dribbling gegen drei Gegenspieler. Medina kann den Leverkusener gerade noch stoppen, bevor er zum Abschluss kommt. Ein Abspiel auf Adli wäre auch möglich gewesen.

63. Auch die Gäste wechseln noch einmal: Andrade kommt für Jankovic.

62. ... aber vor allem gibt Schick nach 231 Tagen Verletzungspause sein Comeback. Boniface geht dafür vom Feld. Beide Angreifer bekommen sehr viel Applaus von den Rängen.

62. Ein besonderer Doppelwechsel bei Bayer Leverkusen: Palacios ersetzt Xhaka, ...

60. Der Pass zum 4:1 war der vierte Assist von Florian Wirtz in dieser Europa-League-Saison - das ist der Topwert aller Spieler.

57. Tooor! LEVERKUSEN - Qarabag 5:1. Es wird immer deutlicher - aber diesmal spielt Wirtz nicht den entscheidenden Pass! Immerhin leitet der Nationalspieler die Situation mit einem Pass auf Adli ins Zentrum ein. Der Franzose findet halblinks am Sechzehner Boniface, dessen Rechtsschuss Lunev nach vorne abprallen lässt. Tapsoba ist durchgelaufen und staubt aus sechs Metern ohne Probleme ab.

54. Tooor! LEVERKUSEN - Qarabag 4:1. Hier ist heute Abend ein Klassenunterschied zu erkennen. Andrich spielt halbrechts flach auf Wirtz, der das Auge für Grimaldo hat. Der Spanier kommt aus 20 Metern zum Schuss und setzt den mit links ganz präzise ins linke Eck. Dritter Scorerpunkt für Grimaldo, sogar der vierte für Wirtz.

51. Boniface behauptet sich körperlich robust im Mittelkreis und leitet halbrechts auf Wirtz weiter, der vor dem Sechzehner scharf auf Adli gibt, der mit der Hacke für Tella ablegt. Der 24-Jährige zieht aus 18 Metern ab, aber das ist kein Problem für Lunev. Ein ganz starker Angriff, aber ein schwacher Abschluss.

48. Schöner Doppelpass zwischen Adli und Boniface. Der Franzose kommt an der Grundlinie zur Flanke, aber Lunev ist dazwischen, bevor Tella einschieben kann.

46. Weiter gehts, die zweite Halbzeit läuft. Alonso verzichtet auf Wechsel zur Pause.

46. Gurban Gurbanov reagiert auf die Unterlegenheit in der ersten Halbzeit und bringt Benzia für Silva.

Halbzeit Leverkusen ist bislang in allen Belangen überlegen, kommt auf 66 Prozent Ballbesitz und 14:1 Torschüsse. Die Gäste sind mit dem Ergebnis gut bedient. Bis auf den Strafstoß hatte Qarabag keine Offensivaktion.

45.+2. Pause! Es bleibt zunächst bei der Leverkusener 3:1-Führung.

45.+1. Romao beendet das nächste starke Dribbling von Wirtz mit einem Frustfoul. Völlig zurecht die nächste Gelbe Karte.

45.+1. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

43. Andrich hält im Mittelfeld klar gegen Leandro und sieht die nächste Gelbe Karte.

41. Tella wechselt mal auf die linke Seite und zieht mit Tempo in die Mitte. Der Engländer zieht von der linken Seite ins Zentrum und aus 17 Metern ab. Knapp über das Tor!

38. Florian Wirtz ist in fantastischer Spiellaune und hat bereits ein Tor und zwei Vorlagen in dieser Partie gesammelt.

35. Tooor! LEVERKUSEN - Qarabag 3:1. Leverkusen macht direkt weiter! Andrich gewinnt 35 Meter vor dem Tor mit einer entschlossenen Grätsche den Ball und leitet auf Wirtz weiter, der wiederum Boniface scharf anspielt. Der Torjäger stoppt den Ball 18 Meter vor dem Tor mit links und nagelt die Kugel dann per Dropkick mit rechts ins rechte Eck. Ein absolutes Traumtor.

35. Innerhalb weniger Momente hat Boniface zwei gute Gelegenheiten. Erst findet der Nigerianer nach Zuspiel von Wirtz seinen Meister, dann geht er an zwei Abwehspielern vorbei, schießt aber aus halblinker Position über das Tor.

32. Wirtz mit einem Pass aus dem Fußgelenk in den Lauf von Tella über zwei Gegenspieler hinweg - überragend. Der Flügelstürmer kann den Platz im Anschluss aber nicht nutzen. Für Wirtz gibt es dennoch Szenenapplaus.

29. Tooor! LEVERKUSEN - Qarabag 2:1. Leverkusen ist wieder vorne - und das ist natürlich hochverdient! Kossounou spielt Wirtz mit einem scharfen Flachpass am Sechzehner an und der Nationalspieler lässt einen Gegenspieler mit einer Finte aussteigen und bedient dann den eingerückten Grimaldo im Zentrum, der aus elf Metern mit rechts ins rechte Eck trifft.

26. Und die nächste gute Gelegenheit! Grimaldo zirkelt einen Eckball von der linken Seite auf den Kopf von Xhaka, dessen Abschluss Leandro aber noch von der Linie kratzen kann.

24. RUMMMS! Tella setzt sich auf der rechten Seite stark durch und spielt scharf ans rechte Fünfereck. Adli stürmt heran und hält den Fuß in die Hereingabe. Lunev kann dem Ball nur hinterherschauen, aber von der Querlatte springt er zurück ins Feld.

22. Großchance zur erneuten Bayer-Führung! Wirtz schickt Adli auf links in die Tiefe und der legt in die Mitte auf Boniface, der aus acht Metern frei zum Schuss kommt, diesen jedoch deutlich über das Tor setzt.

21. Grimaldo tritt an, aber der Versuch misslingt ihm völlig und geht deutlich über das Tor.

20. Boniface wird kurz vor der Strafraumkante zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß für Leverkusen, 18 Meter Torentfernung.

19. Leandro schießt nach einer Freistoßentscheidung für Leverkusen den Ball weg und sieht die nächste Gelbe Karte.

Bayer Leverkusen vs. Qarabag: Europa League JETZT im Liveticker - Tor Qarabag

16. Tooor! Leverkusen - QARABAG 1:1. Bayramov atmet ganz tief durch, läuft an und schießt präzise ins rechte Eck. Lunev ist mit den Fingerspitzen noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

15. Elfmeter für Qarabag. Xhaka touchiert Juninho mit dem Fuß an der Ferse. Harte, aber vertretbare Entscheidung.

13. Gute Freistoßposition für Leverkusen in halbrechter Position. Grimaldo lupft den Ball in den Sechzehner, aber der Ex-Leverkusener Lunev hat aufgepasst und schnappt sich die Kugel.

10. Leverkusen dominiert die ersten zehn Minuten komplett und kommt auf 68 Prozent Ballbesitz. Die Gäste waren praktisch noch nicht in der Hälfte der Werkself.

7. Der Blitzstart hat bei Leverkusen Methode: Die Werkself erzielte in der Europa League 2023/2024 bereits drei Tore in der Anfangsviertelstunde - so viele wie kein anderes Team. Und noch kann das Alonso-Team die Bilanz ja noch ausbauen.

4. Tooor! LEVERKUSEN - Qarabag 1:0. Bayer legt los wie die Feuerwehr und belohnt sich dafür. Xhaka spielt einen herausragenden Flachpass auf die linke Seite zu Grimaldo, der von der Grundlinie flach auf den Elfmeterpunkt zurücklegt. Dort steht Wirtz völlig frei und trifft mit der linken Innenseite ganz entspannt ins rechte Eck.

1. Nach 30 Sekunden hat Leverkusen die erste gute Chance! Wirtz spielt den Ball von der rechten Seite flach in die Mitte. Boniface lässt klug durch für Grimaldo, der aus 18 Metern frei zum Schuss kommt, diesen aber rechts am Tor vorbeisetzt.

1. Anpfiff! Die erste Halbzeit läuft!

vor Beginn Schiedsrichter Horatiu Fesnic aus Rumänien führt soeben beide Teams aufs Feld. Gleich geht es los!

vor Beginn Bayer 04 Leverkusen spielte mehr als 200 erfolgreiche Pässe (1.257) mehr als jede andere Mannschaft in dieser Europa-League-Saison (Liverpool folgt mit 1.029). Bayer 04 hatte auch mindestens 14 Passsequenzen mit zehn oder mehr Pässen aus dem offenen Spiel heraus (47) - das ist mit weitem Abstand der Topwert.

vor Beginn Qarabag ist eine von drei Mannschaften, die in dieser Saison der Europa League noch kein Gegentor kassiert haben. Die Aserbaidschaner ließen bisher auch die wenigsten Schüsse aufs Tor zu (3). Es wird also keine leichte Aufgabe für die Werkself.

vor Beginn Leverkusen hat in dieser Saison beide Spiele in der Europa League gewonnen und will zum ersten Mal die ersten drei Gruppenspiele einer Saison in diesem Wettbewerb gewinnen. Das letzte Mal, dass Bayer 04 seine ersten drei Gruppenspiele in einem europäischen Wettbewerb gewann, war in der Champions-League-Saison 2001/02, als die Leverkusener das Finale erreichten. Ein Erfolg wäre also ein sehr gutes Omen.

vor Beginn Heute Abend treffen zwei Tabellenführer im direkten Duell aufeinander. Bayer Leverkusen führt mit 22 Punkten nach 8. Spieltagen die Bundesliga an, Qarabag mit 20 Punkten nach zehn Spieltagen die Premyer Liga in Aserbaidschan. Und auch in die Europa League sind beide Teams mit zwei Siegen gestartet. Es ist also das Spitzenspiel der Gruppe H.

vor Beginn So startet Qarabag: Lunev - Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev - Romao, Jankovic - Bayramov, Andrade, Zoubir - Juninho.

vor Beginn Xabi Alonso setzt auf starke Rotation. Der Spanier bringt nicht nur Kovar für Hradecky im Tor, sondern bringt auch fünf frische Feldspieler. Wirtz, Tella, Andrich, Hincapie und Kossounou sind neu dabei, Hofmann, Palacios, Frimpong, Stanisic und Tah sitzen dafür zunächst auf der Bank.

vor Beginn So startet Leverkusen: Kovar - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Grimaldo - Andrich, Xhaka - Tella, Wirtz, Adli - Boniface.

vor Beginn In der Bundesliga läuft es aktuell hervorragend für Bayer Leverkusen. Die Werkself führt die Tabelle weiterhin ungeschlagen an. Auch in der Europa League ist man bislang makellos unterwegs. Dies gilt es heute gegen den in der Europa League ebenfalls noch ungeschlagenen Klub aus Aserbaidschan fortzusetzen.

vor Beginn Um 21 Uhr geht es in der Leverkusener BayArena los.

vor Beginn Willkommen zum Europa-League-Gruppenspiel zwischen Bayer Leverkusen und Qarabag Agdam.