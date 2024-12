Ballon d'Or 2023: Achter Streich! Lionel Messi gewinnt goldenen Ball

Lionel Messi ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der argentinische Weltmeisterkapitän gewann die Wahl v...

Lionel Messi ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der argentinische Weltmeisterkapitän gewann die Wahl vor Erling Haaland.

Lionel Messi stand in seinem schwarzen Smoking lächelnd auf der Bühne im Theatre du Chatelet. Der argentinische Weltmeisterkapitän ist zum achten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden und genoss den Augenblick sichtlich. Der 36-Jährige gewann die von der Fachzeitschrift France Football durchgeführte Wahl in Paris vor dem norwegischen Torgaranten Erling Haaland von Champions-League-Sieger Manchester City und dem Franzosen Kylian Mbappe.

"Es ist ein Geschenk an die gesamte argentinische Mannschaft für das, was wir erreicht haben", sagte Messi nach der Ehrung durch David Beckham.

Die deutschen Profis waren nach der WM-Blamage nur Statisten. Ilkay Gündogan landete nach dem Triple mit Manchester City auf Platz 14, Jungstar Jamal Musiala vom deutschen Rekordmeister Bayern München belegte den 26. Platz.

Im Blickpunkt standen andere Stars. Messi profitierte bei seiner erneuten Wahl von seiner Karriere-Krönung bei der WM in Katar im vergangenen Jahr. Mit sieben Toren und drei Vorlagen hatte er den größten Anteil am dritten Titelgewinn der Argentinier nach 1978 und 1986. Zudem kam er beim Meisterschaftsgewinn mit Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 in 32 Begegnungen auf 16 Treffer und 16 Vorlagen, bevor er in die MLS zu Inter Miami wechselte.

Bei den Frauen setzte sich im Theatre du Chatelet die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati (FC Barcelona) durch. Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp wurde Siebte, ihre Wolfsburger Teamkollegin Lena Oberdorf kam auf den 13. Platz. Bester Nachwuchsspieler (unter 21 Jahren) wurde der Ex-Dortmunder Jude Bellingham. Bei den Torhütern ging die Auszeichnung an Weltmeister Emiliano Martinez aus Argentinien.

Der Ballon d'Or wird seit 1956 jährlich von der Fachzeitschrift France Football vergeben. Der Gewinner galt zunächst als "Europas Fußballer des Jahres", seit 2007 wurde in Konkurrenz zur Weltfußballer-Wahl der FIFA (seit 1991) der global beste Kicker gewählt. Von 2010 bis 2015 kooperierten das Blatt und der Weltverband bei der Kür des Weltfußballers, seit 2016 werden zwei unterschiedliche Preise vergeben.

Die Auszeichnungen im Überblick:

Ballon d'Or (Männer): Lionel Messi (Argentinien)

Ballon d'Or (Frauen): Aitana Bonmati (Spanien)

Bester Nachwuchsspieler: Jude Bellingham (England)

Bester Torhüter: Emiliano Martinez (Argentinien)

Bester Torjäger: Erling Haaland (Norwegen)

Erfolgreichster Klub (Männer): Manchester City

Erfolgreichster Klub (Frauen): FC Barcelona

Soziales Engagement: Vinicius Junior (Brasilien)

Ballon d'Or 2023: Die Verleihung im Liveticker zum Nachlesen

Ende: Das soll es dann von dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch. Bis dann!

Top Ten Ballon d'Or: Die Top Ten sieht dann in der Andabrechnung wie folgt aus: Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Kevin de Bruyne, Rodri, Vinicius Jr. Julian Álvarez, Victor Osimhen, Bernardo Silva.

Messi Dankesrede: "Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ohne die Unterstützung meiner Kollegen wäre das nicht möglich gewesen", so Messi.

Ballon d'Or Sieger: Es ist Lionel Messi! Der Argentinier setzt sich gegen Erling Haaland, Kylian Mbappé und Kevin de Bruyne durch und ist zum achten Mal in seiner Karriere Gewinner des Ballon d'Or.

Wer holt sich den Ballon d'Or? David Beckham betritt die Bühne. Der Engländer hat die Ehre, den Gewinner des Ballon d'Or zu verkünden. Messi oder Haaland? Wer krönt sich zum besten Fußballer des vergangenen Jahres?

Nächste Pause: Und bevor es zur finalen Auszeichnung kommt, dem Ballon d'Or der Männer, gehen wir in eine weitere Pause.

Ballon d'Or Feminin Sieger: Auch hier bleibt die Überraschung aus. Aitana Bonmati gewinnt den Ballon d'Or für die beste Fußballerin des Jahres. Unter anderem gewnn die mit dem FC Barcelona die Champions League, außerdem holte sie mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Im Anschluss spricht sie einige Dankesworte ans Team, an ihrer Unterstützer und ihre Familie. Bei ihrer Rede hat Bonmati auch indirekt die aktuellen Theme wie den Fall Rubiales oder die Kriege anklingen lassen und sich für Werte ausgesprochen - und dass diese etwa auch vom Fußball vorgelebt werden sollen.

Ballon d'Or Feminin: Jetzt wird es spannend: Tennis-Star Novak Djokovic hat die Ehre, die beste Fußballerin des Jahres auszuzeichnen. Gleich wissen wir, welche Frau den Ballon d'Or mit nach Hause nehmen darf.

Ballon d'Or Top 4: Julian Álvarez, Vinicius Jr. und Rodri belegen in den Top Ten bei den Männern die Plätze sieben bis fünf. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es zwischen Kevin de Bruyne, Lionel Messi, Erling Haaland und Kylian Mbappé um die Trophäe bei den Männern geht.

Musikalische Unterbrechung: DFB-Stürmerin Alexandra Popp landet übrigens auf Platz sieben beim Ballon d'Or der Frauen, wie ein kurzer Einspieler auf dem Monitor zeigt. Nun gibt es die erste musikalische Unterbrechung, bevor es weitergeht.

Beste Männermannschaft Sieger: Wir schreiten langsam in den heiß erwarteten Teil des Abends vor. Vor der Verkündung der Individualauszeichnungen für die beste Spielerin und den besten Spieler wird aber zunächst der Titel für das beste Team vergeben. Manchester City räumt hier die Trophäe ab. Mit Julian Álvarez, Ederson, Bernardo Silva, Rúben Dias und Rodri sind auch einige Stars für den englischen Klub angereist.

Bester Torschütze Sieger: England-Legende Gary Lineker kommt als Presenter der Gerd-Müller-Trophy für den besten Torschützen des Jahres auf die Bühne. Nach ein paar Späßen mit Drogba, verkündet Lineker, wenig überraschend, Erling Haaland als Sieger. 56 Tore schoss der Norweger in der vergangenen Spielzeit und übertrumpfte damit unter anderem Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi und Robert Lewandowski. "Ein besonderer Dank geht an meine Familie, Freunde und alle, die mich unterstützt haben", sagt Haaland und guckt anschließend seine Tor-Highlights aus der vergangenen Saison auf dem Monitor an.

Bester Torwart Sieger: Bedeutend schneller geht es mit der nächsten Auszeichnung weiter. Emiliano Martínez erhält den die Yashin-Trophäe für den besten Torhüter. Begleitet wird sein Gang aufs Podest erneut mir Buh-Rufen auf dem Publikum. Didier Drogba versucht die Menge zu beruhigen und appelliert an die nötige Fairness.

Teil zwei: Wir starten in den zweiten Teil der Veranstaltung. In einem Clip sehen wir immer wieder, wie sich die beiden Ballon d'Ors dem Théâtre du Châtelet nähern. Wie starten in den zweiten Teil der Veranstaltung.

Pause: Wir gehen in die erste Pause an diesem Abend. Nach kurzer Unterbrechung wird es in Paris dann hoffentlich wieder weiter gehen.

Beste Frauenmannschaft Sieger: Ebenfalls eher weniger überraschend wird die Frauenmannschaft des FC Barcelona als bestes Team des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt sechs Spielerinnen der Katalanen schaffen es auch auf die Liste des Ballon d'Or.

Gedenken an Legenden des Fußballs: Nun wird an Größen des Fußballs gedacht, die aus dem Leben geschieden sind - darunter natürlich der kürzlich verstorbene ManUnited- und England-Held Sir Bobby Charlton. Auch Luis Suarez Miramontes (FC Barcelona, Inter Mailand, Sampdoria Genua, Spaniens Nationalmannschaft) und Brasiliens Legende Pelé wird gedacht.

Socrates-Award Sieger: Ausgezeichnet wird Vinicius Jr., welcher mit seiner ins Leben gerufenen Organisation das Leben von jungen, benachteiligten Kindern in seinem Heimatland Brasilien verbessert.

Nächste Auszeichnung: Als nächstes wird in Paris der Socrates-Award vergeben. Nun geht es um die Persönlichkeit des Jahres.

Musiala grüßt: Grüße gibt es dann noch vom Zweitplatzierten, niemand anderem als Jamal Musiala vom FC Bayern München. "Du hast den Titel absolut verdient und ich bin sehr stolz darauf, wie wir uns beide entwickelt haben", sagte dieser.

Kopa-Trophäe Sieger: Wenig überraschend kann sich Ex-Dortmunder Jude Bellingham durchsetzen. Er beerbt Pedri, der im vergangenen Jahr siegte. In seiner Rede dankt der Engländer seiner Familie und seinen Mitspielern und kündigt an, noch nicht am Ende seiner Reise zu sein.

Kopa-Trophäe: Jetzt geht es um die erste Trophäe des Abends. Eden Hazard, der erst kürzlich seine Karriere beendet hat, wird in Kürze den Gewinner des Kopa-Awards bekannt geben. Hierbei geht es um den besten Spieler unter 21 Jahren.

Ballon d'Or Top Ten: Die nominierten für den Ballon d'Or werden nun einzeln vorgestellt. Von Julian Álvarez über Erling Haaland bis zu Lionel Messi werden die Top Ten vogestellt.

Die Nominierten kommen: Nach kurzer Begrüßung werden die Nominierten auf die Bühne gerufen. Haaland, Messi, Bellingham, Bonmati und Co. betreten das Parkett.

Start: Und jetzt geht es auch offiziell los. Nach einem kurzen Einführungs-Trailer kommen Ex-Profi Didier Drogba und Moderatorin Sandy Héribert betreten die Bühne und begrüßen das Publikum.

Vor Beginn: Kleine Nachricht von der Ankunft am Roten Teppich: Dort ist der Argentinier Emiliano Martínez von einigen französischen Fans ausgebuht worden. Der Hintergrund: Der Keeper von Aston Villa hielt im WM-Finale mit starken Paraden den Sieg der Südamerikaner fest. Unter anderem hielt er in der Nachspielzeit einen Schuss von Randal Kolo Muani glänzend.

Vor Beginn: Wenige Minuten sind es noch bis zum offiziellen Start der Verleihung. In insgesamt acht Kategorien werden dann Spielerinnen und Spieler ausgezeichnet. Das sind: Ballon d'Or bester Fußballer, Ballon d'Or beste Fußballerin, bester Torhüter, Gerd-Müller-Trophäe (meiste Tore Klub und Nationalmannschaft), bestes Männerteam, bestes Frauenteam, bester U21-Spieler sowie eine Auszeichnung für besonderes soziales Engagement.

Vor Beginn: Langsam aber sicher nähern wir und der Top Ten. Die Ränge 15 bis elf: Emiliano Martinez (Aston Villa), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Yassine Bounou (Al-Hilal), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Mohamed Salah (FC Liverpool).

Vor Beginn: Weiter geht es mit den Plätzen 20 bis 16, welche folgende Spieler belegen: Lautaro Martinez (Inter Mailand), Harry Kane (FC Bayern), Jude Bellingham (Real Madrid), Khvicha Kvaratskhelia (SSC Neapel) und Karim Benzema (Al-Ittihad).

Vor Beginn: Und da kommen auch schon die nächsten Platzierungen im die Ecke. Josko Gvardiol (Manchester City), Bukayo Saka (FC Arsenal), André Onana (Manchester United), Min-Jae Kim (FC Bayern) und Antione Griezmann (Atlético Madrid) werden auf die Ränge 25 bis 21 platziert.

Vor Beginn: Knapp drei Stunden vor dem Beginn der offiziellen Zeremonie werden schon einmal die letzten Plätze im Ranking verkündet. So belegen Ruben Dias (Manchester City), Randal Kolo Muani (PSG), Martin Ödegaard (FC Arsenal), Nicolo Barella (Inter Mailand) und Jamal Musiala (FC Bayern) die Ränge 30 bis 26.

Vor Beginn: Als große Favoriten gehen Erling Haaland von Manchester City und Lionel Messi von Inter Miami ins Rennen. Während der Norweger im vergangenen Jahr in der Premier League starke 36 Tore in 35 Spielen erzielte, überzeugte der Argentinier vor allem bei der Weltmeisterschaft in Katar, als er seine Mannschaft zum ersten WM-Titel seit 1986 führte.

Vor Beginn: Ab 20.45 Uhr startet die Zeremonie im im Théâtre du Châtelet in Paris.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Verleihung des Ballon d'Or 2023.

Ballon d'Or 2023: Die Verleihung im TV und Livestream

Sky überträgt die Verleihung des Ballon d'Or 2023 am heutigen Montagabend exklusiv im TV und Livestream. Zum einen zeigt der Sender das Event live und in voller Länge im Pay-TV ab 20.30 Uhr auf Sky Sport News (HD). Das Team besteht heute aus Moderator Thomas Fleischmann, Experte Kai Dittmann sowie Sven Töllner als Reporter vor Ort.

Darüber hinaus bietet Euch Sky die Möglichkeit, die Verleihung im kostenlosen Livestream auf skysport.de zu verfolgen. Alle Kunden können die Preisverleihung zudem auf WOW oder in der SkyGo-App sehen.

