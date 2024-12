Aus Frust über Nullnummer: Bierbecher trafen Familien von Englands Nationalspielern

Der Frust zahlreicher englischer Fans wegen der schwachen Leistung beim 0:0 im abschließenden EM-Gruppenspiel gegen Slowenien entlud sich auch gegen die Familien und Freunde der Nationalspieler.

Im Anschluss an die Nullnummer gab es in Köln Pfiffe und Buhrufe einiger englischer Anhänger. Auch volle Getränkebecher flogen Richtung Spielfeld, vor allem als der in der Kritik stehende Nationaltrainer Gareth Southgate (53) Richtung Fans marschierte.

Wie Abwehrspieler Ezri Konsa (26) verriet, sei der Unmut gegen Southgate in der Kabine kein Thema. Allerdings hätten auch Angehörige der Spieler volle Bierbecher abbekommen.

"Wir wissen davon, weil einige unserer Familienmitglieder von Getränken getroffen wurden", schilderte der Verteidiger von Aston Villa. "Mein Bruder wurde getroffen, einige andere auch. Wir haben darüber jetzt nicht allzu viel gesprochen, denn wir können ja auch nicht viel dagegen unternehmen." Das ganze sei "nicht schön" gewesen.

Weiter meinte Konsa, der noch auf seine ersten Einsatzminuten im Turnier wartet: "Da sind Kinder und Familien auf den Tribünen, natürlich müssen wir checken, dass ihnen nichts passiert. Wir wissen aber auch, dass solche Dinge beim Fußball geschehen können. Also versuchen wir, nicht zu viele Gedanken daran zu verschwenden und weiterzumachen."

Mitfavorit England gewann zwar ungeschlagen seine Vorrundengruppe C mit fünf Punkten aus drei Spielen, überzeugte aber bei keinem Auftritt nachhaltig. Die Kritik ist daher in der Heimat groß, vor allem richtet sie sich gegen Southgate.

Die Three Lions bestreiten am Sonntag ihr Achtelfinale gegen die Slowakei. Das Spiel findet in Gelsenkirchen statt.