Arminia Bielefeld vs. SV Waldhof Mannheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der 3. Liga im TV und Livestream?

Letzter Spieltag in Liga 3! Der Pokal-Finalist und Tabellenführer aus Bielefeld empfängt abstiegsbedrohte Mannheimer. SPOX hat alle Infos für euch.

Am heutigen Samstag, 17. Mai, steigt um 13.30 Uhr der letzte Spieltag der Saison in der dritten Liga! Hierbei empfängt Arminia Bielefeld den SV Waldhof Mannheim. Für Bielefeld geht es "nur" noch um den Meistertitel, den Aufstieg hat der Pokal-Finalist schon fix in der Taschen. Die Mannheimer hingegen müssen noch um den Klassenerhalt zittern. Drei Punkte trennen sie von der zweiten Mannschaft des BVBs und dem letzten Abstiegsplatz.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und Livestream:

Für die Übertragung des letzten Spiels der Saison von Dresden und Mannheim stehen euch einige Optionen offen - auch im Free-TV! Sowohl der WDR als auch der SWR zeigen die kompletten 90 Minuten im Fernsehen.

Die Partie gibt es natürlich auch bei MagentaSport zu sehen. Nur hier habt Ihr mit einem Abo Zugriff auf alle Spiele der 3. Liga.

Den Livestream von MagentaSport könnt Ihr auch über OneFootballTV empfangen. Hierfür müsst Ihr 4,99€ zahlen.

Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 38

Datum: 17. Mai 2025

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: SchücoArena

TV & Livestream: WDR, SWR, MagentaSport, OneFootballTV

Arminia Bielefeld vs. Waldhof Mannheim heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag