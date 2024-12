Angeblich sechs Spieler auf der Streichliste: FC Bayern München plant wohl Weiterzahlung von Gehältern bei Verkäufen

Der FC Bayern möchte sich im Sommer angeblich von einigen Spielern trennen. Dafür schrecken die Münchner anscheinend auch vor ungewöhnlichen Maßnahmen nicht zurück.

Einem Bericht des kicker zufolge stehen insgesamt sechs Bayern-Stars auf der internen Streichliste. Um welche Spieler es sich dabei allerdings genau handelt, wird nicht erwähnt.

Primäres Ziel des deutschen Rekordmeisters ist es dabei, die angeblich teilweise viel zu hohen Gehälter aus der Amtszeit von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu drücken. So sollen die FCB-Verantwortlichen demnach auch bereit sein, Teile der Spielersaläre auch bei einem Verkauf weiterzuzahlen, um potenzielle Abnehmer nicht abzuschrecken.

Der endgültige Kader der Bayern soll dann spätestens nach der Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) beisammen sein.

Nach der offiziellen Bestätigung von Vincent Kompany als neuen Cheftrainer können die Münchner endlich mit den personellen Planungen für die kommende Spielzeit beginnen. Nach der ersten titellosen Saison seit 2012 steht an der Säbener Straße ein größerer Umbruch an.

In verschiedenen Medienberichten wurden vor allem Dayot Upamecano, Leon Goretzka, Noussair Mazraoui, Min-Jae Kim, Serge Gnabry und Kingsley Coman immer wieder als mögliche Kandidaten für einen Verkauf genannt.

In der Bundesliga landete der FC Bayern nach 34 Spieltagen nur auf dem dritten Platz. Auch in den beiden Pokalwettbewerben mussten die Münchner frühe die Segel streichen. Während im DFB-Pokal schon in der zweiten Runde nach einer Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken Schluss war, erreichte man in der Champions League immerhin das Halbfinale, wo man letztlich etwas unglücklich an Real Madrid scheiterte.