"Allerbestens aufgehoben": Förderer Elgert empfiehlt Leroy Sané Verbleib beim FC Bayern München

Sein ehemaliger Förderer Norbert Elgert findet Leroy Sané aktuell stark wie nie zuvor - und empfiehlt ihm einen Verbleib beim FC Bayern München.

"Mit seiner Spielweise würde er jede internationale und nationale Spitzenmannschaft stärker machen", sagt die Jugendtrainer-Ikone des FC Schalke 04 im Gespräch mit SPOX und GOAL. "Meiner Meinung nach ist er aber aktuell beim FC Bayern allerbestens aufgehoben." Zuletzt waren Gerüchte über ein Interesse des FC Liverpool am 27-jährigen Flügelspieler aufgekommen. Sanés Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025, der Klub will demnächst Gespräche über eine Verlängerung aufnehmen.

"Leroy hat auch in der Vergangenheit schon viele richtig gute Spiele gemacht, aber momentan spielt er konstant auf einem extrem hohen Level und ist stärker als je zuvor", findet Elgert. "Leroy ist reifer und erfahrener geworden und nutzt seine enorme Geschwindigkeit in beide Richtungen deutlich häufiger und effektiver. Er ist noch konstanter und torgefährlicher und gleichzeitig mannschaftsdienlicher geworden. Auch in seiner Rückwärtsbewegung und in seinem Spiel gegen den Ball hat er noch einmal einen Riesensprung nach vorne gemacht."

Elgert trainiert seit 2003 die U19 des FC Schalke 04, zwei Jahre lang stand Sané in seiner Mannschaft. 2015 gewannen sie gemeinsam die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Anschließend feierte Sané den Durchbruch bei den Schalker Profis, ehe er für vier Jahre zu Manchester City weiterzog. Seit 2020 spielt er für den FC Bayern, wo er sich seit Saisonbeginn in absoluter Top-Form befindet. In zwölf Pflichtspielen gelangen Sané bereits sieben Treffer.

Leroy Sané: Diese Eigenschaft schätzt er an Thomas Tuchel bsonders

Unter Trainer Thomas Tuchel ist er unumstritten gesetzt. "Vertrauen ist für jeden Fußballer wichtig und für Kreativspieler wie Leroy ganz besonders", findet Elgert. Dem Vernehmen nach gefällt Sané Tuchels direkte Art der Kommunikation, seine ehrliche Kritik und seine klare Ansprache.

Auch Elgert hat seinen einstigen Schützling Kritik-empfänglich erlebt: "Leroy war zu unserer gemeinsamen Zeit sehr aufnahmefähig und belastbar, was Feedback und Kritik betraf. Er hat zugehört und wollte sich jeden Tag verbessern. Feedback muss aber unbedingt ehrlich, respektvoll und wertschätzend sein. Damit konnte Leroy auf jeden Fall sehr gut umgehen."

Am Dienstag (18.45 Uhr) ist Sané mit dem FC Bayern am 3. Spieltag der Champions League bei Galatasaray Istanbul zu Gast.