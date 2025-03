In der 3. Liga empfängt Alemannia Aachen am 29. Spieltag Hansa Rostock. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Partie live sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 16. März, kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock. Während die Hausherren um den Klassenerhalt kämpfen, könnten die Rostocker noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt aktuell fünf Punkte, auf den ersten direkten Aufstiegsplatz sind es sechs Punkte. Die Hansa hat allerdings ein Spiel weniger. Anpfiff im Tivoli in Aachen ist um 19.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Wie gewohnt könnt Ihr die Partie Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock am Sonntagabend live bei Magenta Sport sehen.

Mit dem Angebot der Telekom könnt Ihr alle Partien der 3. Liga live mitverfolgen. Um Magenta Sport empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Bei OneFootball habt Ihr die Möglichkeit die Begegnung für eine einmalige Gebühr zu erwerben.

Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 29

Datum: 16. März 2025

Uhrzeit: 19.30 Uhr

Ort: Tivoli (Aachen)

TV & Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Alemannia Aachen vs. Hansa Rostock heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 29. Spieltag