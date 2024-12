Albanien und Bulgarien bestreiten am heutigen Abend ein Testspiel. Doch wer zeigt / überträgt das Länderspiel live im TV und Livestream? SPOX liefe...

Albanien und Bulgarien bestreiten am heutigen Abend ein Testspiel. Doch wer zeigt / überträgt das Länderspiel live im TV und Livestream? SPOX liefert Euch die Antwort.

Albanien trifft am heutigen Dienstagabend, den 17. Oktober, in einem Testspiel auf Bulgarien. Das Länderspiel beginnt um 18.00 Uhr im Air Albania Stadium in Tirana.

Albanien ist in Europa aktuell das Team der Stunde! Die Qualifikation für die EM ist dem Team von Eduardo Reja kaum noch zu nehmen, mit 13 Zählern führt Albanien die Gruppe E souverän an. Albanien ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Hält diese Serie auch im Testspiel gegen Bulgarien?

Albanien geht in jedem Fall als Favorit in das Duell gegen Bulgarien. Bulgarien befinden sich nämlich in einer schwierigen Phase, die letzten drei Spiele haben die Bulgaren allesamt verloren. Und der letzte Sieg des Teams ist schon einige Zeit her: Im vergangenen November entschied Bulgarien ein Testspiel gegen Zypern für sich.

Event: Testspiel

Testspiel Partie: Albanien vs. Bulgarien

Albanien vs. Bulgarien Datum: 17.10

17.10 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort: Air Albania Stadium

Air Albania Stadium Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: DAZN

Albanien vs. Bulgarien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Im TV wird das Testspiel zwischen Albanien und Bulgarien am heutigen Tag nicht übertragen. DAZN zeigt das Länderspiel jedoch live und vollumfänglich im Livestream. Der Sender startet pünktlich zum Anpfiff der Begegnung mit seiner Übertragung.

Als DAZN-Kunden findet Ihr den Livestream des Duells mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

Albanien vs. Bulgarien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream? - Die letzten Duelle der Teams im Überblick

