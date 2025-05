Genau wie Leroy Sane hat beim FC Bayern auch Sven Ulreich immer noch nicht verlängert - obwohl seine Unterschrift seit Monaten bevorstehen soll.

Ursprünglich liefen beim FC Bayern in diesem Sommer sieben Verträge aus. Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Manuel Neuer haben längst verlängert. Thomas Müller wollte gerne, durfte aber nicht. Eric Dier wechselt ablösefrei zur AS Monaco. Der Poker mit Leroy Sane ist in vollem Gange. Bleibt noch einer: Sven Ulreich.