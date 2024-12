Der BVB gastiert heute am 5. Gruppenspieltag der Champions League bei AC Milan. Alle Informationen zu der Übertagung der Partie und wo Ihr das Euro...

Der BVB gastiert heute am 5. Gruppenspieltag der Champions League beim AC Milan. Alle Informationen zu der Übertagung der Partie und wo Ihr das Europapokalspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstag, den 28. November, trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf AC Milan. Die Partie am 5. Gruppenspieltag der Königsklasse startet um 21.00 Uhr im Giuseppe Meazza in Mailand.

Für den BVB hätten die vergangenen Champions-League-Spieltage kaum besser laufen können. Nach zwei Siegen gegen den Newcastle United führt das Team von Edin Terzic die Champions-League-Gruppe F aktuell an. Machen die Dortmunder mit einem Sieg heute das Erreichen der K.o.-Runde perfekt?

In der Gruppe F geht es äußerst eng zu. Zwischen Platz eins und vier liegen nur drei Zähler. Die Mailänder liegen aktuell mit fünf Zählern auf dem dritten Rang in der Gruppe F und benötigen dringend Punkte für das Weiterkommen in der Gruppe.

Im Hinspiel gelang dem BVB vor heimischen Publikum kein Sieg gegen AC Milan. Das Duell am 2. Gruppenspieltag endete 0:0. Wie läuft es heute für den BVB?

AC Milan vs. BVB heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Samu Chukwueze - Giroud

Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Samu Chukwueze - Giroud BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

AC Milan vs. BVB heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League im TV und Livestream

Im TV wird die Partie zwischen dem AC Milan und dem BVB nicht live gezeigt. Für die Übertragung des Champions-League-Duell zeigt sich nämlich der Streamingdienst Amazon Prime Video zuständig. Der Streamingdienst und DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragung der Champions League.

Der Streaminganbieter startet mit den Vorberichten zum Spiel um 20.00 Uhr. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren die Begegnung heute für Amazon Prime Video.

Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime Video, um heute das Duell zwischen dem AC Milan und dem BVB im Livestream sehen zu können. Dieses könnt Ihr kostenpflichtig erwerben oder alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

AC Milan vs. BVB heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: AC Milan vs. BVB

AC Milan vs. BVB Datum: 28. November

28. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Giuseppe Meazza, Mailand

Giuseppe Meazza, Mailand Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

AC Milan vs. BVB heute live, Übertragung: Borussia Dortmund in der Champions League im Liveticker

SPOX verfolgt das Champions-League-Spiel zwischen AC Milan und dem BVB heute für Euch im Liveticker. Wir halten Euch über sämtliche Geschehnisse des Spiels auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, Gruppe F - Die Tabelle