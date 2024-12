45 Millionen plus Top-Stürmer plus Talent: So will der FC Chelsea Napolis Victor Osimhen verpflichten

Der FC Chelsea will sich offenbar unbedingt mit Victor Osimhen von der SSC Napoli verstärken. Um sich die Dienste des Top-Stürmers aus Nigeria zu sichern, hätten die Blues ein ganz besonderes Paket zusammengestellt, dass die Süd-Italiener davon überzeugen soll, dem Deal zuzustimmen. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun.

Demnach bietet Chelsea nicht nur 45 Millionen Euro, sondern will im Gegenzug auch Romelu Lukaku sowie das 21 Jahre alte Talent Cesare Casadei nach Neapel ziehen lassen, um Osimhen zu bekommen.

Ob das reicht, um die Napoli-Bosse zu überzeugen, ist noch fraglich. Vor einiger Zeit noch hatte Präsident Aurelio De Laurentiis noch die als Ausstiegsklausel fixierte Summe in Höhe von 130 Millionen Euro für Osimhen gefordert. Da sich für diesen Betrag aber niemand bei den Italienern meldete, ist er von dieser Forderung mittlerweile wohl abgerückt.

Für Lukaku zahlte Chelsea einst 113 Millionen Euro, doch der Belgier funktionierte bei den Blues lange nicht so gut wie in der Serie A, in der er bei Inter Mailand und zuletzt bei der AS Rom ordentliche bis gute Leistungen zeigte.

Der Transfer hängt allerdings nicht nur an der Frage, ob Napoli dem Chelsea-Angebot zustimmt. Auch Osimhen muss wohl von einem Wechsel an die Stamford Bridge zunächst überzeugt werden, denn nach Angaben von Sky möchte der Angreifer viel lieber zu Paris Saint-Germain wechseln und ist deshalb auch bereit, bis zum Ende des Transferfensters auf diesen Deal zu warten.

Osimhen trug als Torschützenkönig der Saison 2022/23 mit 26 Treffern zum Gewinn des Meistertitels bei. In der abgelaufenen Spielzeit lieferte er 15 Tore in 25 Partien in der Serie A.