Der 1. FC Nürnberg kriegt es heute mit dem Hamburger SV zu tun. Wie Ihr beim Spiel live mit dabei sein könnt, erklärt Euch SPOX.

Am finalen Zweitligaspieltag vor der Winterpause ist der Hamburger SV zu Gast beim 1. FC Nürnberg. Gespielt wird im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, wo um 13 Uhr der Anpfiff ertönt. Weiters finden am heutigen Samstag, den 16. Dezember, drei weitere Spiele statt: zwei davon ebenfalls um 13 Uhr (1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC vs. VfL Osnabrück) und eines um 20.30 Uhr (Holstein Kiel vs. Hannover 96).

1. FC Nürnberg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wie alle anderen Samstagsspiele der 2. Bundesliga, die um 13 Uhr angepfiffen, wird auch das heutige zwischen Nürnberg und dem HSV einzig und allein bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet dabei nicht nur das Einzelspiel, sondern auch eine Konferenz an, die die Parallelspiele abdeckt. Wem das Einzelspiel lieber ist, muss den Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) anmachen, wo um 12.30 Uhr Hansi Küpper als Kommentator eingesetzt wird. Die Konferenz dagegen ist bei Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) abrufbar.

getty

Beide Sendungen lassen sich auch im Livestream verfolgen. Für den Zugang werden zwei Optionen angeboten: einerseits das SkyGo-Abonnement, andererseits der Streamingdienst WOW. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

1. FC Nürnberg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Außerdem wird zum Duell auch ein Liveticker angeboten, mit dem Ihr ebenfalls nichts verpasst.

Hier geht es zum Liveticker zum Spiel Nürnberg vs. HSV.

1. FC Nürnberg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV

1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 16. Dezember 2023

16. Dezember 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

1. FC Nürnberg vs. HSV heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Nürnberg: Klaus - Gyamerah, F. Hübner, Gürleyen, Handwerker - Flick - Castrop, Uzun - Goller, Okunuki - Hayashi

Klaus - Gyamerah, F. Hübner, Gürleyen, Handwerker - Flick - Castrop, Uzun - Goller, Okunuki - Hayashi HSV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ambrosius, Schonlau, Oliveira - Meffert - Pherai, Benes - Jatta, Glatzel, Königsdörffer

2. Bundesliga: Die Tabelle am 17. Spieltag