Wer überträgt das Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Darmstadt am Samstag um 20:30 Uhr? SPOX hat alle Infos!

Am Samstagabend steht wie gewohnt das Topspiel der 2. Bundesliga auf dem Programm. An diesem Wochenende wird der Tabellenzweite aus Köln die Lilien aus Darmstadt in vor heimischer Kulisse empfangen. Während die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber zu den zwingenden Aufstiegsaspiranten gehört, befinden sich die Hessen auf Platz 13 im unteren Mittelfeld der Liga, müssen allerdings aufgrund eines Abstandes von acht Punkten auf den Relegationsplatz keine akute Abstiegsgefahr fürchten. Die Hausherren hingegen wollen mit einem Heimsieg sowie Schützenhilfe den HSV überholen und die Tabellenführung übernehmen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

1. FC Köln vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV sehen: Wer zeit / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Für das Topspiel der 2. Bundesliga bieten sich allen Zuschauern am Samstagabend wie gewohnt zwei Möglichkeiten, um die Begegnung zwischen dem Effzeh und den Lilien zu verfolgen. Zum einen wird Sport1 die Partie im Free-TV übertragen. Zum anderen wird das Duell wie alle Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen sein. Neben dem Empfang im linearen Fernsehen stellt der Anbieter einen Livestream bei SkyGo und WOW zur Verfügung. Für alle Optionen von Sky ist ein kostenpflichtiges Abonnement die Grundvoraussetzung.

1. FC Köln vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV sehen: Wer zeit / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Köln vs. Darmstadt 98

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 26

Datum: 15. März 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Ort: RheinEnergieSTADION (Köln)

TV & Livestream: Sport1, Sky, SkyGo, WOW

1. FC Köln vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV sehen: Wer zeit / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 26. Spieltag