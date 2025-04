1. FC Kaiserslautern vs. Nürnberg heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga am Sonntag im TV und Livestream?

In der 2. Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg. SPOX verrät, wer die Partie live überträgt.

Am heutigen Samstag, den 12. April, treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg aufeinander. Die Abendspiel am 29. Zweitligaspieltag startet um 20.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und Livestream:

Im Free-TV seht Ihr die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg heute auf ab 19.30 Uhr auf Sport 1. Der Sportsender zeigt das Duell zudem im Livestream auf sport1.de.

Für die Pay-TV-Übertragung des Zweitligaspiels zeigt sich Sky zuständig. Die Vorberichte beginnen auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) um 20.00. Zudem seht Ihr das Abendspiel ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event. Der Pay-TV-Sender bietet Euch alternativ die Option die Partie im Livestream auf WOW und auf SkyGo zu verfolgen.

Zu guter Letzt überträgt OneFootball am Abend das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg live und vollumfänglich im Livestream. Dort könnt Ihr die Übertragung von Sky als kostenpflichtigen Einzelstream erleben.

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg Wettbewerb: 2. Bundesliga

Spieltag: 29

Datum: 12. April

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern TV & Livestream: Sport1, Sky, WOW, OneFootball

Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg heute live: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag